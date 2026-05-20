Pedro Sampaio se presentará por primera vez en Buenos Aires el próximo 19 de agosto en Niceto Club, en el marco de su esperada Brazilian Chaos Tour.

Las entradas ya están disponibles a través de Venti.

El artista brasileño, considerado uno de los máximos referentes del funk carioca actual, desembarcará en la Argentina con un show explosivo que combina funk, pop, electrónica y brega-funk.

Pedro Sampaio en Buenos Aires 2026: fecha, lugar y entradas

Fecha: 19 de agosto de 2026

Lugar: Niceto Club

Tour: Brazilian Chaos Tour

Entradas: disponibles en Venti

Quién es Pedro Sampaio, el fenómeno del funk carioca

Con más de 14 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, Pedro Sampaio es uno de los artistas más influyentes de la música brasileña contemporánea.

A lo largo de su carrera logró posicionarse en el número uno de Spotify Brasil y Portugal con hits como:

DANÇARINA

POCPOC

JETSKI

Además, acumuló 21 canciones en el Top 50 de Spotify, tres en el Top 50 Global y siete en el Top 200 mundial.

Brazilian Chaos Tour: la gira internacional de Pedro Sampaio

Pedro Sampaio

En 2026, el artista lanzó su ambiciosa Brazilian Chaos Tour, una gira internacional que recorrerá 19 ciudades en nueve países, entre ellos España, México, Estados Unidos, Suiza, Italia, Portugal, Francia, Irlanda, Inglaterra y Argentina.

El espectáculo toma como punto de partida el show Made In Chaos, presentado en el festival The Town en 2025.

Más que una gira, este proyecto consolida a Pedro Sampaio como uno de los artistas que están llevando el funk brasileño a los escenarios más importantes del mundo.

JETSKI, el hit global de Pedro Sampaio junto a Emilia

El sencillo JETSKI se convirtió en uno de los mayores éxitos del artista al alcanzar el primer puesto en Spotify Brasil y Portugal, además de ingresar al Top 50 global.

El remix oficial junto a Emilia potenció aún más el alcance del tema, con versos en español que lo posicionaron entre las canciones más virales de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y España.

La trayectoria internacional de Pedro Sampaio

La proyección global de Pedro Sampaio no deja de crecer. Entre sus logros más destacados se encuentran:

Tres giras exitosas por Europa.

Un show ante más de 80 mil personas en Rock in Rio Lisboa.

Participaciones en la fiesta Bresh en Ibiza, Barcelona y Brasil.

El after oficial de Madonna tras su show en Copacabana.

Una colaboración en el set de Steve Aoki durante Tomorrowland Brasil.

Aperturas para la gira de Anitta.

SEQUÊNCIAS #1, el álbum de funk más escuchado de 2025

En 2025, Pedro Sampaio lanzó SEQUÊNCIAS #1, un trabajo que se convirtió en el proyecto de funk más escuchado del año y alcanzó el sexto puesto en el ranking Top Debut Albums de Spotify Global.

El álbum superó los 700 millones de reproducciones y consolidó la fuerte relación del artista con la danza y los desafíos virales, con más de 1,5 millones de videos creados en redes sociales con sus canciones.