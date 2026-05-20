María Becerra confirmó su enorme poder de convocatoria al agotar las seis fechas anunciadas en el Movistar Arena para noviembre de 2026, en el marco de su esperado Quimera Tour.

La artista vendió más de 90 mil entradas en tiempo récord y convirtió esta serie de conciertos en uno de los hitos más importantes de su carrera en la Ciudad de Buenos Aires.

María Becerra en el Movistar Arena 2026: fechas agotadas

Los seis shows de María Becerra en el Movistar Arena se realizarán los siguientes días:

13 de noviembre – Agotado

14 de noviembre – Agotado

15 de noviembre – Agotado

17 de noviembre – Agotado

18 de noviembre – Agotado

19 de noviembre – Agotado

Quimera Tour: una experiencia 360° en Buenos Aires

María Becerra Por: Javier Rogoski

Para esta nueva etapa de su carrera, María Becerra presentará un espectáculo especialmente diseñado en formato 360°, que permitirá una experiencia inmersiva y mucho más cercana con el público.

El show trasladará al escenario todo el universo de Quimera, con una producción de gran nivel que promete convertirse en una serie de conciertos históricos para sus fans.