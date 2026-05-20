Ian Lucas no solo se llevó el premio Martín Fierro Revelación: también se convirtió en uno de los hombres más comentados de la alfombra roja gracias a su audaz look rosa, una apuesta fashionista que rompió con los clásicos trajes oscuros de la noche en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

Un outfit vibrante que se robó todas las miradas

Lejos de elegir un estilismo tradicional, el ex participante de MasterChef apostó por un conjunto rosa vibrante con impronta urbana y moderna, alineado con una de las grandes tendencias masculinas del momento: los colores fuertes y los looks genderless en eventos de gala.

El rosa, históricamente asociado a estilos más arriesgados dentro de la moda masculina, viene ganando cada vez más terreno en alfombras rojas internacionales y locales.

En los Martín Fierro 2026, Ian Lucas logró destacarse justamente por animarse a salir del molde clásico.

Video: Ciudad Magazine

En qué se inspiró Ian Lucas para su look rosa en los Martín Fierro 2026

A la hora de pensar su outfit para los Martín Fierro 2026, Ian Lucas tenía algo clarísimo: no quería pasar inadvertido.

En diálogo con Ciudad, el influencer contó que buscó romper con los códigos clásicos de la gala y apostar a una imagen mucho más llamativa, moderna y alineada con su personalidad mediática.

“Quería venir distinto, llamativo. Si voy ahí por primera vez, me la tengo que jugar”, explicó sobre la inspiración detrás de su look total pink, uno de los más comentados de toda la noche.

La elección del rosa no fue casual. El color, que viene creciendo fuerte en la moda masculina internacional, suele estar asociado a figuras que buscan proyectar seguridad, frescura y una identidad fashionista más libre, lejos de los tradicionales trajes negros o azul oscuro típicos de las ceremonias televisivas.

Ian Lucas (Foto: Movilpress)

En el caso de Ian, además, el outfit acompañó el momento personal que atraviesa tras su explosión de popularidad luego de MasterChef.

El look transmitía exactamente eso: confianza, actitud y ganas de convertirse en una figura imposible de ignorar en su primera gran alfombra roja.

Las redes sociales reaccionaron enseguida y muchos usuarios destacaron justamente su audacia para animarse a un estilo distinto dentro de una gala donde suelen predominar apuestas mucho más conservadoras.

Los accesorios con diamantes que completaron el look de Ian Lucas

Además del impactante look rosa que eligió para los Martín Fierro 2026, Ian Lucas completó su estilismo con accesorios de Rubi Rubi que potenciaron todavía más su impronta fashionista.

Se destacó especialmente un collar de brillantes estilo tennis, una de las tendencias más fuertes de la joyería genderless actual, que aportó brillo y sofisticación al outfit total pink.

La elección de las joyas acompañó perfecto el concepto que Ian buscó transmitir en su primera vez en los Martín Fierro: una imagen moderna, audaz y completamente alejada de los códigos masculinos clásicos de gala.

Además del collar, el look se completó con un aro minimalista y detalles shiny que dialogaban con el satén rosa del outfit, reforzando una estética inspirada en las alfombras rojas internacionales donde cada vez más figuras masculinas incorporan joyería protagonista a sus estilismos.

Ian Lucas y la nueva generación fashionista de la televisión

Con una estética descontracturada, fresca y sin miedo a experimentar, Ian Lucas representa una nueva camada de figuras televisivas que entienden la moda como parte de su identidad pública.

Su elección para la gala mezcló glamour, actitud y un guiño trendy que conectó especialmente con el público joven en redes, donde muchos usuarios destacaron que fue uno de los hombres “mejor vestidos” de la noche.