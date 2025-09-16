Un notero le hizo pisar el palito a Benjamín Vicuña con una consulta sobre China Suárez.

Mientras el actor chileno expresaba ante el micrófono de Intrusos que le era difícil estar lejos de sus hijos, actualmente en Turquía con Eugenia, un cronista de América intervino picante y dio paso a un desopilante momento.

“Trato de desdramatizar, de ver que lo importante pasa por otro lado y encontrarle un orden pronto”, dijo Vicuña sobre el tiempo que Amancio y Magnolia viven en Estambul con China Suárez y Mauro Icardi.

Serio, agregó: “Yo me vine a vivir a la Argentina por mis hijos. Y este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho, me hace planificarme”.

“MENOS MAL”: DIJO VICUÑA SOBRE SU NO CASAMIENTO CON LA CHINA

“¿Los de la China fue un ritual o estás casado?”, le preguntó otra cronista al actor. Y Benjamín contestó: “No, yo no me casé nunca en mi vida”.

Sin filtros y picante, otro notero retrucó: “¡Menos mal!”. Y sus palabras salieron de la boca de Vicuña como acto fallido: “Menos mal”.

Al segundo, Benjamín Vicuña advirtió lo dicho y aclaró, riéndose: “¡No! ¿Cómo menos mal? Vos sos malo. Este tiene cara de bueno y es malísimo”.

Consultado si los planes de boda no están presentes en su vida, el actor chileno concluyó: “No descarto casarme. Es una linda fiesta”.

