La escuela a la que asisten los hijos menores de Benjamín Vicuña se volvió debate televisivo, luego de que se instalara el rumor de que la China Suárez habría decidido inscribirlos en una institución de Turquía con sucursales en todo el mundo.

“Me da como mucha (incomodidad) estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia”, afirmó el actor en una nota con Intrusos.

Acto seguido, el protagonista de Papá por dos admitió su desconcierto respecto a la educación de Magnolia (7) y Amancio (5): “Fue una sorpresa, no lo sé. Realmente no lo sé”.

“No hay nada tan grave al respecto. Yo trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, trato de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá”, continuó.

Entonces, Benjamín explicó su postura al recordar cómo había actuado con Pampita por sus Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio: “Me vine a vivir a la Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, es un hecho, es real”.

“Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho. Me hace pensar, me hace planificarme, pero es todo demasiado reciente”, reflexionó.

Al final, Benjamín Vicuña remató: “No me casé nunca en mi vida”.