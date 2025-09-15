China Suárez sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un tierno video donde se puede ver a sus hijos hablando en turco.

En las imágenes, Rufina Cabré, la hija mayor fruto de su relación con Nicolás Cabré, recita los números en ese idioma con total soltura.

Por su parte, los más pequeños, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, se animaron a decir frases como “ahora”, “¿cómo estás?”, “te amo” y “te quiero”.

El video generó una ola de ternura en redes y dejó en evidencia que los pequeños no solo heredan el talento de sus padres, sino también su curiosidad por otras culturas e idiomas.

Mauro Icardi regresó al fútbol como titular y marcó un gol: las palabras de China Suárez

Mauro Icardivolvió a ser titular tras su grave lesión en 2024 y no decepcionó: anotó un gol en la victoria delGalatasaray 2-0 sobre Eyüpspor,y laChina Suárezno tardó en felicitarlo en redes.

“¡Gol! Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé todo tu esfuerzo estos meses, tus ganas de volver a jugar".

“Te amo y estoy muy orgullosa de vos. Y ya que estás, seguí sonriendo así, que me derrito”, escribió la actriz en Instagram, junto a dos fotos de su novio celebrando en la cancha haber convertido en el triunfo turco.

