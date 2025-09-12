Hace semanas, Mauro Icardi y la China Suárez alimentan los rumores de embarazo y, en las últimas horas, dieron un nuevo indicio.

El futbolista y la actriz se encuentran en Estambul, dado que él juega en Galatasaray y, desde su convivencia, han publicado fotos sugerentes.

En algún momento, hubo imágenes de él sobre la panza de ella, luego con sus manos haciéndole un corazón en el vientre.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

ICARDI Y CHINA SUÁREZ: INDICIOS DE EMBARAZO

En las últimas horas, Eugenia Suárez publicó una foto con Mauro Icardi donde dan otro indicio de supuesto embarazo.

Mauro Icardi y China Suárez siguen dando indicios de embarazo: la foto | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

Se ve en una terraza a ambos con sus manos en la panza de ella, en lo que se interpretó como otro gesto sugerente.