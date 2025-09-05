A casi cinco meses de comunicar su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto espera un bebé con su ex y la primera foto de su vientre maternal en crecimiento no tardó en llegar.
“Hola, bebé. Les dejo una fotito de cuando cumplimos 12 semanas. ¿Acaso el tercer embarazo se hizo notar rapidísimo?”, escribió la actriz en Instagram, mostrando su pancita de perfil.
El posteo rápidamente cosechó miles de likes y mensajes de felicitaciones por parte de seguidores y amigos del medio, quienes celebraron la noticia y le desearon lo mejor en esta nueva etapa.
La actriz, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, ya es mamá de Toribio y Belisario. Ahora agrandará la familia con otro niño. Por su parte, Graviotto también es papá de Lupe, fruto de una relación pasada.
EL REENCUENTRO HOT DE JUANA REPETTO Y GRAVIOTTO EN EL QUE QUEDÓ EMBARAZADA
“Fue un niño porque evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta, a este plano, fue muy extremadamente sorpresivo".
“Estadísticamente era poco probable. Uno podría imaginar que a los 37 años no te sucede así. One shot”, dijo Juana en el audio de WhatsApp que Pepe Ochoa puso al aire en LAM.
Y agregó, tras sostener que el vínculo con Sebastián seguirá siendo de expareja: “Ha querido venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa. Está todo muy bien”.
BEBÉ EN CAMINO, PERO NADA DE RECONCILIACIÓN
Sobre una posible reconciliación con Sebastián, Juana fue categórica y picante, al afirmar que ya sabe cómo es criar a un niño sola.
“No va a cambiar nuestra situación familiar, de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte, yo sé hacer esto sola”, expuso la actriz.
Y aseguró: “Estoy muy contenta de seguir de esta manera”.
