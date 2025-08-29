El viernes por la mañana Juana Repetto anunció su tercer embarazo a través de Instagram Stories, y luego de que se especulara con que Sebastián Graviotto era el padre del niño por venir, el sobrino de Silvia Süller contó los detalles.

“Se agranda la familia, se viene el cuarto“, confirmó el también papá de Lupe (8), fruto de una relación anterior a su matrimonio con Juana.

En diálogo con Andrea Taboada, el instructor de sky contó cómo fue su fogoso reencuentro con la actriz: “En estos 6 meses una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó”.

“Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”, enfatizó en su mensaje a Intrusos.

CÓMO ES LA RELACIÓN DE GRAVIOTTO Y REPETTO

Dado que la propia Juana bromeó por estar embarazada de tres meses, a poco de confirmar su separación del papá del corazón de Toribio, y biológico de Belisario, Graviotto aclaró los tantos.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto. (Foto: @sebastiangraviotto)

“Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”, cerró Sebastián Graviotto sobre su relación con Juana Repetto.