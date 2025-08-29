La noticia de que Juana Repetto está embarazada sacudió las redes y puso en el centro de la escena a su expareja, Sebastián Graviotto.

Apenas la influencer confirmó la novedad en Instagram, los usuarios se volcaron en masa al perfil del empresario para dejarle mensajes de todo tipo, desde preguntas picantes hasta comentarios desopilantes.

En el último posteo de Graviotto, los comentarios no tardaron en viralizarse: “¿Vos sos el padre del hijo de Juana?”, “Acá los chusmas que queremos saber si sos o no el padre de esa criatura”, “Todos vinimos a su IG a esto jaja”, “Felicidades por el nuevo bebé”, “¿Es el padre?”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron su cuenta.

Juana Repetto visitó la construcción de su casa y mostró los avances de su cocina. Fuente: Imagen subida a Instagram por Juana Repetto.

El anuncio de Juana Repetto: humor, ironía y una bomba inesperada

Fiel a su estilo, Juana Repetto eligió una forma muy particular de comunicar su embarazo: compartió un video en el que se la ve atravesando distintas etapas del test de embarazo, mientras en paralelo muestra a otras mujeres recién separadas bailando y celebrando con copas de champagne.

“Otras mujeres recientemente separadas; yo recientemente separada”, escribió sobre las imágenes, y musicalizó el final con una canción de cuna.

En sus historias, la hija de Reina Reech fue todavía más directa: “Les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada. Caídas del bocho van a estar todas. A otro nivel. Me lo tenía guardadísimo”, lanzó, dejando a todos sus seguidores en shock.

El trasfondo: separación reciente y una familia que sigue creciendo

Esta será la tercera vez que Juana Repetto transite un embarazo. Ya es mamá de Toribio y Belisario, y fue a fines de abril cuando anunció públicamente su separación de Sebastián Graviotto.

Tras la ruptura, Juana compartió un mensaje íntimo sobre los desafíos de la maternidad: “Hoy fue una tarde difícil en casa… Está bien también permitirse caer por un ratito. Siempre los hijos (aunque por ellos hayamos caído) nos dan la fuerza para levantarnos y seguir”, escribió junto a una foto abrazando a su hijo menor.

En una entrevista reciente en Ángel Responde (Bondi), la influencer habló sobre cómo vivieron la separación en pareja: “A nosotros la terapia nos ayudó. Si terminás separándote, está bueno porque te ayuda a separarte bien. Quizás lo mejor era separarse, entonces funcionó la terapia de pareja para un bien común de toda la familia”, contó con total honestidad.

El misterio sobre la paternidad y el revuelo en redes

Por ahora, ni Juana Repetto ni Sebastián Graviotto confirmaron públicamente si él es el padre del bebé que viene en camino.

Mientras tanto, las especulaciones no paran y el posteo de Graviotto se transformó en el inesperado centro de atención, con cientos de usuarios pendientes de cualquier pista o declaración.