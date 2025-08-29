A cinco meses de confirmar su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto sacudió al mundo del espectáculo al contar que está embarazada.

Fernanda Iglesias reveló en Puro Show que la actriz, hija de Reyna Reech y Nicolás Repetto, tuvo un reencuentro hot con su ex y papá de su hijo menor, Belisario, y quedó embarazada.

JUANA REPETTO, ¿ESPERA UNA NENA O UN NENE?

“Juana está embarazada de Sebastián Graviotto. Parece que él estaba mal porque la temporada de invierno no fue buena. Él es instructor. En una de las visitas a Juana renace el amor y queda embarazada”, contó la periodista en el programa de eltrece.

“Juana está de tres meses y espera un varón”, aseguró Fernanda, a minutos de que la actriz anunciara el embarazo en su red social.

Juana ya es mamá de Toribio, Belisario y ahora viene otro niño en camino. Sebastián es padre de Lupe, fruto de una relación amorosa pasada.

Sebastián Graviotto habría engañado a Juana Repetto. Foto: IG | juanarepettook

