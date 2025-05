Fiel usuaria a las redes sociales, Juana Repetto respondió las consultas de sus seguidores y sorprendió al hacer una fuerte crítica contra su ex, Sebastián Graviotto, al hablar de la crianza de sus hijos.

Todo comenzó cuando un usuario quiso saber si la crianza de sus niños era “50/50”. A lo que la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto fue letal con su respuesta: “Nunca críe ‘50-50’. Esa es la realidad. Yo me ocupo, prácticamente, de todo con los chicos, como fue siempre, y ahora un poquito más”, comenzó diciendo en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“El padre está ocupado también con… ¿cómo decirlo? Tiene muchas actividades su hija más grande, que se está ocupando él, entonces no tiene tampoco mucho tiempo. Y yo estoy acostumbrada a ocuparme yo, entonces lo sigo haciendo. Ahora que estoy trabajando un poco más, necesito niñeras”, agregó, en referencia a su ex, con quien tiene a su pequeño Belisario (ella ya era mamá de Toribio).

Y siguió: “Hoy estoy un poco enojada. Enojada por esto de tanta injusticia, ¿viste? Cuando hay seis años, una pareja intentando algo que no logra. Pero cuando te separás, sucede. Así que estoy muy enojada, la verdad, con la situación. ¡La injusticia a mí me desata ira! Así que buscando a alguien que me ayude, porque, lamentablemente, si no era el pádel, son actividades de otros niños”.

Ante la consulta sobre cómo se llevan, siguió: “Estamos en los términos en los que estábamos antes de separarnos, motivo por el cual había que separarse, básicamente. O sea, nos cuesta mucho llevarnos bien y ponernos de acuerdo. A mí, la injusticia me desata ira. Nunca logramos terminar de encontrarle un equilibrio al tema del ensamble familiar. Antes, él tenía el más mínimo reparo porque se convivía y todo, entonces, por lo menos, disimular un poco. Ahora, ya es una cosa de locos”.

Y cerró: “Entonces, a mí la injusticia me desata con mucha violencia. Así y todo, por ahí entre nosotros, hay alguna ida y vuelta bastante choto, pero con los chicos hemos compartido momentos, plaza y todo bárbaro, y ahí nos llevamos”.

ASÍ ADVIRTIÓ JUANA REPETTO QUÉ NO DEBE HACER UN HOMBRE SI QUIERE CONQUISTARLA

En un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores, Juana Repetto recibió un piropo y aprovechó el mensaje para advertir a quienes quieran conquistarla qué no debe hacer un hombre para atraer su atención.

“Si hay alguna manera de que tus ojos no encandilen, ¡tremendos ojos! De locos", le dijeron a la influencer, por lo que expresó: “En mi vida me han escrito hombres por Instagram. Primero gracias, que amoroso”.

“Y después aprovecho ya de entrada para avisar que no es por ahí... el romanticismo no es lo mío. La poesía, las flores y toda la cuestión melosa me cuesta. Digo, para que tomen en cuenta”, aclaró la hija de Reina Reech.

Cabe recordar que Juana confirmó la separación de Sebastián Graviotto, el papá de su segundo hijo, con quien estaba construyendo una casa. A inicios de abril, se hizo pública la noticia de la ruptura.