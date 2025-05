La separación de Juana Repetto de Sebastián Graviotto se blanqueó a los medios hace casi dos meses, este jueves el exmatrimonio tuvo un almuerzo al aire libre con sus hijos, y Pochi contó los detalles del reencuentro buena onda por La Orqueta.

“Se los vio almorzando muy bien con sus hijos”, arrancó Marcia Frisciotti su chimento al describir la foto que incluía a los pequeños Toribio y Belisario.

“Sorprendió la foto porque hace no mucho ellos confirmaron su separación”, acotó.

El almuerzo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto. (Foto: Puro Show)

Ahí, Angie Balbiani comentó: “Estaban construyendo una casa que la empezaron a construir juntos, ahora quedó...”.

EL MOTIVO DE LA SEPARACIÓN DE JUANA REPETTO DE SEBASTIÁN GRAVIOTTO

Entonces Ángeles recordó: “La habían remado, pero ella se quiso separar porque sintió que ella no daba para más”, recordó.

“En un principio de la relación, cuando se pusieron a salir, a Reina Reech (N del R: la mamá de Juana) no le gustaba mucho la idea de él. No sé por qué, no tengo los motivos, pero sé que a Reina no le caía del todo bien”, blanqueó Pampito.

Marcia Pochi Frisciotti.

Hasta que Pochi fue al hueso: “Lo que tengo entendido es que ellos tenían un mismo grupo de amigos. Fueron amigos durante mucho tiempo, hasta que en un momento se enamoraron y decidieron avanzar conviviendo. Él tiene una hija de otra pareja. Sí. Aparte del hijo que tuvo ahora con Juana”.

“Lo que a mí me estuvieron comentando bastante. Él estuvo en Mendoza, Y Yo no sé si ya estaban separados, habrían muchas infidelidades de él hacia ella”, remató Pochi.

Sebastián Graviotto habría engañado a Juana Repetto. Foto: IG | juanarepettook

Al final, Matías Vázquez fue picante respecto de Juana Repetto y Sebastián Graviotto: “Me decían que a veces había como ciertos permitidos. Es decir, esta noche vos, esta noche yo. También era uno de los rumores que giraba en torno a esa pareja”.