La actriz e influencer Juana Repetto rompió el silencio en redes sociales y contó cómo continuará el proyecto familiar que había comenzado junto a su ex.

Luego de anunciar su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto habló por primera vez sobre el futuro de la casa que estaban construyendo juntos.

En un sincero video que publicó en Instagram, la actriz se mostró vulnerable y explicó que, pese al dolor del momento, seguirá adelante con el proyecto junto a sus hijos.

“Estoy transitando un momento chot... y con la energía un poco baja por toda la situación”, confesó Juana, hija de Reina Reech, al referirse a los días difíciles que atraviesa tras la ruptura de su matrimonio.

QUÉ DIJO JUANA REPETTO DE LA CASA QUE ESTABA CONSTRUYENDO CON SEBASTIÁN GRAVIOTTO

Juana Repetto seguirá con la construcción de su casa: “Nos vamos a mudar los chicos y yo”.

En el video que compartió con sus seguidores, Repetto aclaró que muchas personas le estuvieron preguntando qué pasaría con la casa: “Es una situación muy personal”, dijo al principio, pero luego confirmó: “Sigo yo con el proyecto. Nos vamos a mudar los chicos y yo”.

La influencer explicó que ella misma se encargará de finalizar la construcción del hogar familiar, y aprovechó para pedir apoyo a sus seguidores a través de su contenido en redes sociales.

“Necesito laburar más que nunca. Comenten, den like, porque esto es parte de mi trabajo y de mis ingresos”, expresó, haciendo referencia a las publicidades y canjes que realiza como creadora de contenido.

La nueva casa de Juana Repetto (Foto: Instagram/@juanarepettook).

LA CONTUNDENTE DECISIÓN DE JUANA REPETTO EN MEDIO DE SU SEPARACIÓN DE SEBASTIÁN GRAVIOTTO

Durante los últimos meses, Juana se había guardado varios videos relacionados con la construcción por respeto a la situación personal que atravesaba. “No era momento de compartir ciertas cuestiones”, comentó.

Sin embargo, ahora decidió retomar esa parte de su contenido: “Tengo compromisos con empresas y voy a seguir mostrando la casa, como lo hice desde el día cero”.

Además de compartir cómo continuará su vida cotidiana, Juana abrió su corazón y habló sobre cómo se siente emocionalmente. “Sé que a futuro esto va a ser lo mejor para todos, pero hoy estoy pasando un momento complicado. No pude volver al gimnasio, quiero verme mejor que nunca”, dijo con total honestidad.

POR QUÉ SE SEPARARON JUANA REPETTO Y SEBASTIÁN GRAVIOTTO

La semana pasada, Juana Repetto se cansó de los rumores que circulaban en redes y decidió explicar las verdaderas razones de su separación de Sebastián Graviotto. “Lamento que esta separación no sea tan jugosa. No pasó nada más que esto: dos personas que no funcionaban bien como pareja”, expresó.

Juana aclaró que no hubo terceros ni escándalos, solo una decisión madura y consensuada. “Estoy convencida de que esto es lo mejor para los chicos. Para que ellos estén bien, nosotros tenemos que estar bien”, dijo con firmeza.

La actriz es mamá de Toribio, concebido mediante inseminación artificial, y de Belisario, fruto de su relación con Graviotto. Desde el anuncio de la separación, ha priorizado su bienestar emocional y el de sus hijos por encima de cualquier especulación mediática.