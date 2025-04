En un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores, Juana Repetto recibió un piropo y aprovechó el mensaje para advertir a quienes quieran conquistarla qué no debe hacer un hombre para atraer su atención.

“Si hay alguna manera de que tus ojos no encandilen, ¡tremendos ojos! De locos", le dijeron a la influencer, por lo que expresó: “En mi vida me han escrito hombres por Instagram. Primero gracias, que amoroso”.

“Y después aprovecho ya de entrada para avisar que no es por ahí... el romanticismo no es lo mío. La poesía, las flores y toda la cuestión melosa me cuesta. Digo, para que tomen en cuenta”, aclaró la hija de Reina Reech.

Juana Repetto en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram/@juanarepettook).

Cabe recordar que Juana confirmó la separación de Sebastián Graviotto, el papá de su segundo hijo, con quien estaba construyendo una casa. A inicios de este mes se hizo pública la noticia de la ruptura.

JUANA REPETTO HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE SEBASTIÁN GRAVIOTTO

En diálogo con Ángel de Brito, Juana Repetto habló de su separación de Sebastián Graviotto y reveló cómo le dieron la noticia a los niños: “Me dice que el sábado se lo contaron a los chicos, que sus padres estaban separados”.

"Se lo confirmaron y él se fue de la casa, o sea, ya no viven en la misma casa", sumó el conductor y, en sus redes sociales, la influencer expresó: “Tarde o temprano esto era algo que iba a tener que comunicar. Alguien filtró la información”.

