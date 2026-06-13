A tres años de su separación, Fátima Flórez y Norberto Marcos continúan enfrentados en la Justicia por una millonaria división de bienes que todavía no encuentra una resolución. En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles del conflicto que mantiene en vilo a la expareja y que tendrá un nuevo capítulo este miércoles con una audiencia clave.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien reveló la información en su programa Mitre Live, donde aseguró que la situación atraviesa uno de sus momentos más tensos.

QUÉ BIENES ESTÁN EN DISPUTA

Según detalló Etchegoyen, la disputa involucra una importante cantidad de dinero y varias propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires.

“Es mucho dinero el que está en juego si contamos tres propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, dinero en efectivo y lo que genera más conflicto: los derechos artísticos por los cuales pelea el productor”, explicó.

En ese sentido, el periodista reveló cuál sería la propuesta impulsada por el entorno de Norberto Marcos para dividir los inmuebles.

“De los tres departamentos, Norberto le ha pedido a la Justicia quedarse con los dos inmuebles del barrio de Belgrano y el restante quedaría para Fátima Flórez. Lo que dicen del lado de Norberto es que esos dos departamentos valen igual que el departamento de Fátima”, sostuvo.

LOS DERECHOS ARTÍSTICOS, EL GRAN CONFLICTO

Más allá de las propiedades y el dinero, el punto que aparece como el principal foco de tensión está relacionado con los derechos artísticos.

De acuerdo con la información difundida, Norberto Marcos considera que tuvo un papel fundamental en la construcción de la carrera de la artista y busca que ese aporte sea reconocido dentro del acuerdo patrimonial.

Norberto Marcos fue contundente al hablar de los besos de Fátima Florez y Javier Milei (Foto: Instagram)

“Los derechos artísticos son el gran tema porque Norberto sostiene que debe ser retribuido porque él creó el fenómeno Fátima”, afirmó Etchegoyen.

Se trata de una cuestión que, hasta el momento, impidió que las partes lograran cerrar definitivamente el conflicto.

LA MILLONARIA CIFRA QUE HABRÍA QUE REPARTIR

Durante su relato, el conductor también hizo referencia a una importante suma de dinero que formaría parte de la negociación.

“Y por último el dinero que habría a repartir, que sería por un millón de dólares, se repartiría en cifras iguales. A mí no me confirman esa cifra ni Norberto ni Fátima, pero es el rumor que habría trascendido”, concluyó.

Mientras tanto, todas las expectativas están puestas en la audiencia de este miércoles, que podría acercar una solución a una disputa judicial que ya lleva más de dos años y que continúa sumando nuevos capítulos.