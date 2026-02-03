En un ida y vuelta con Naza Di Serio, Moria Casán contó en su programa La Mañana con Moria que Javier Milei, presidente de la Nación, la llamó personalmente para felicitarla por la entrevista que le hizo a Fátima Florez.

“¿A vos te llamó el señor presidente de la nación, Javier Milei, por la nota de Fátima?”, la apuró la panelista: “¡Sí! Me llamó para felicitarme por el programa, yo tengo muy buena relación con Milei, siempre nos hemos whatsappeado”, respondió Moria.

“¿Te lo ibas a guardar y no ibas a contar que te llamó?" , repreguntó Di Serio y entonces la actriz explicó: “Fue la semana pasada, después de lo de Fátima. No lo iba a decir. Me dijo: ‘Hiciste una entrevista extraordinaria, cálida, amorosa, de lo mejor a Fátima’. Me agradeció él”.

Moria Casán, Naza Di Serio, Javier Milei (Foto: captura de eltrece).

“Si estabas con el Pato Galmarini acá al lado se pudría todo...”, comentó entre risas Fernanda Callejón por la pareja de la diva, quien confesó: “Se está enterando ahora porque no se lo dije. Se recontra agradece”.

CUÁND NACIÓ EL VÍNCULO ENTRE MORIA CASÁN Y JAVIER MILEI

Moria Casán aprovechó para contar el vínculo de años que tiene con Javier Milei: “Siempre hemos hablado desde que venía a Incorrectas, siempre hemos tenido buena onda. Hablamos de la Kabbalah, porque él también la practica, obviamente, con sus amigos y todo”.

La conductora de eltrece también destacó el gesto del presidente: “Le agradecí, se sintió muy halagado. Me dijo que cuidé a Fátima, que la entrevista fue de lo mejor”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.