Moria Casán opinó sin anestesia sobre el pasacalle que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani y no tuvo piedad en La Mañana con Moria: lo calificó de ordinario, desprolijo y todo lo contrario a un gesto romántico.

Apenas vio la imagen, la One lanzó su primer dardo, fiel a su estilo inconfundible: “Esto para mí, amores de mi vida, es gronchísimo. Por favor, esto es caché hasta el extremo, excede todo”.

La conductora incluso puso en duda que Castro fuera el autor del gesto y defendió, con ironía, el perfil del actor: “Puede ser un desprolijo, puede ser lo que quiera, pero este nivel de fusilería este hombre no lo tiene”.

Pero eso no fue todo. Moria también reparó en los detalles técnicos del pasacalle y volvió a fulminarlo: “Además se borró, no se sabe lo que dice, se levantó por el viento. Ya la estética visual es un papelón”.

En defensa de Griselda, la conductora fue categórica y cerró, sin vueltas: “Yo creo que son seres inteligentes. Pueden tener apasionamiento. Esto te la baja forever. Pero te la recontra baja al subsuelo. No creo este nivel tan abajo. Esto no es un acto de amor".

EL CONTUNDENTE VATICINIO DE SABRINA ROJAS SOBRE LA SEPARACIÓN DE GRISELDA SICILIANI Y LUCIANO CASTRO

La separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue generando repercusiones y opiniones cruzadas. Esta vez fue Sabrina Rojas quien se metió de lleno en el tema y lanzó un contundente vaticinio al aire de Sálvese Quien Pueda.

“Para mí, van a volver”, aseguró sin dudar, apenas comenzó el debate. Lejos de quedarse ahí, Sabrina profundizó en su análisis sobre la dinámica de la pareja y, especialmente, sobre la actitud de Castro frente a las crisis amorosas: “El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver“.

Asimismo, la presentadora (que está reemplazando a Yanina Latorre) cuestionó uno de los argumentos que circularon sobre la ruptura, aquel que señala que el motivo principal fue la exposición mediática: “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”.

“Yo siempre digo ‘para mí, van a volver’. Si ella es de otra liga, como él marcó, no vuelve. Eso es ser de otra liga. Pero sí ella es un ser común, normal, van a volver en un par de meses, les doy tres meses”, cerró Sabrina, sin vueltas.