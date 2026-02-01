La separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando capítulos inesperados. Cuando parecía que ambos iban a tomar distancia, él mandó a colocar un pasacalles con un mensaje romántico en la puerta de la casa de la actriz y se supo qué a ella no le cayó nada bien.

El cartel, que se pudo ver en plena calle, decía: “Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”. La frase, cargada de sentimiento, se viralizó en minutos y volvió a poner la separación en el centro de la escena mediática. Las redes sociales explotaron con memes y bromas, y el tema se instaló otra vez en la agenda del espectáculo.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Lejos de conmoverla, el gesto de Luciano Castro solo logró enfurecer a Griselda Siciliani. Según contó Paula Varela en Intrusos, tras hablar con la actriz, la exposición mediática fue el detonante de la ruptura. “Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. No es el cuerno en sí, eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar. Es otra cosa. Tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”, relató la periodista.

Leé más:

Gesto desesperado: el pasacalles con el que Luciano Castro buscaría reconciliarse con Griselda Siciliani

LA REACCIÓN DE GRISELDA SICILIANI ANTE EL PASACALLES DE LUCIANO CASTRO

La noticia del pasacalles explotó en vivo en Implacables, donde Lola Cordero sumó detalles sobre el presente de Siciliani en Implacables. “Griselda el lunes arrancó la filmación de la película ‘Felicidades’, subió fotos estudiando la letra y ahora está absolutamente concentrada en ese rodaje”, explicó.

La periodista fue contundente sobre el vínculo con Castro: “¡A él no quiere verlo más! Lo único que hizo esta semana fue no soltarle la mano para no dejarlo muy pagando, porque algo de cariño hay. Pero están separados, ella le dijo que es una actriz y no tiene por qué estar teniendo esta exposición”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro (Fotos: redes sociales).

“El viernes Sabrina Rojas dijo que ella cree que van a volver, porque Luciano cuando se manda una cagada, después quiere volver, por eso lo del pasacalles también fue relacionado”, agregó Cordero. Sin embargo, en el ambiente del espectáculo no faltan los malpensados: “Si somos muy malpensados, podría ser una empresa de pasacalles que se quiso subir”, deslizó la periodista.

Leé más:

Sabrina Rojas confesó qué vio entre Griselda Siciliani y Luciano Castro cuando él salía con Flor Vigna

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.