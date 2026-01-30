En medio del debate por la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, Sabrina Rojas sorprendió al aire en Sálvese Quien Pueda al contar algo que, según aseguró, nunca había dicho públicamente y que se remonta a la época en la que el actor estaba en pareja con Flor Vigna.

Ante la consulta directa sobre si Luciano había engañado a Flor con Griselda, Sabrina no dudó: “Sí”, respondió, y enseguida pidió la palabra para contar su versión de los hechos.

“Les digo algo. Yo estaba en Carlos Paz haciendo temporada. Lu estaba de novio con Flor y estaba haciendo teatro con una amiga de Griselda”, relató.

Según contó, el momento que la impactó fue cuando vio un movimiento que, para ella, encendió todas las alarmas: “Veo que llega Griselda a Mar del Plata. Y yo toda la historia ya la sabía. Lo viví y dije: ‘ay, pobre Flor’”.

Sabrina aclaró que nunca intervino ni habló con nadie, aunque internamente entendió lo que estaba pasando: “Yo siempre callada, nunca dije nada, por supuesto”, expresó. Y cerró, dando que hablar con sus fuertes declaraciones: “Pasaron dos, tres minutos y cuando vi que (Griselda) estaba en Mar del Plata dije: ‘ay, Flor, lo que te espera, mami’”.

¡Tremendo!

EL CONTUNDENTE VATICINIO DE SABRINA ROJAS SOBRE LA SEPARACIÓN DE GRISELDA SICILIANI Y LUCIANO CASTRO

La separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue generando repercusiones y opiniones cruzadas. Esta vez fue Sabrina Rojas quien se metió de lleno en el tema y lanzó un contundente vaticinio al aire de Sálvese Quien Pueda.

“Para mí, van a volver”, aseguró sin dudar, apenas comenzó el debate. Lejos de quedarse ahí, Sabrina profundizó en su análisis sobre la dinámica de la pareja y, especialmente, sobre la actitud de Castro frente a las crisis amorosas: “El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver“.

Asimismo, la presentadora (que está reemplazando a Yanina Latorre) cuestionó uno de los argumentos que circularon sobre la ruptura, aquel que señala que el motivo principal fue la exposición mediática: “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”.

“Yo siempre digo ‘para mí, van a volver’. Si ella es de otra liga, como él marcó, no vuelve. Eso es ser de otra liga. Pero sí ella es un ser común, normal, van a volver en un par de meses, les doy tres meses”, cerró Sabrina, sin vueltas.