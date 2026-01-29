Luego de debatir sobre el lanzamiento del nuevo tema de Flor Vigna llamado “La vara está baja” -que muchos apuntan estaría dedicada a su ex, Luciano Castro. Sabrina Rojas dejó en claro que no hay ningún conflicto pendiente con la cantante.

Al referirse a la forma de trabajar de Flor, la conductora de Sálvese Quien Pueda (que está reemplazando a Yanina Latorre) explicó: “Ella se autogestiona todo. Muchas cosas las hace en su casa y muchas veces alquila quintas para ir a concentrarse, a cantar, a componer”, comenzó diciendo.

El clima distendido continuó cuando se refirió al tratamiento del tema en el programa y lanzó una chicana con risa incluida: "Igual esta producción es malvada… ¿cómo la vas a invitar a debatir los audios entre ella y yo?”, disparó, generando carcajadas en el estudio, en referencia a la posibilidad de que ambas, que compartieron una historia de amor con Castro, hablen al aire de los audios que se filtraron del actor con otra mujer mientras estaba en pareja con Griselda Siciliani.

Cuando le preguntaron directamente si hoy hay mala onda entre ellas, Sabrina fue contundente y despejó cualquier duda: “No, cero”, remarcó. Y cerró, sin titubeos: “Terminamos súper bien”.

LA FUERTE CRÍTICA DE SABRINA ROJAS A FLOR VIGNA: “SI NO TE GUSTA HABLAR DE LUCIANO CASTRO NO JUEGUES CON...”

Sabrina Rojas no se guardó nada y apuntó con munición pesada contra Flor Vigna luego del lanzamiento de su nuevo tema, La vara está baja, que muchos interpretaron como un mensaje directo a Luciano Castro. En Sálvese Quien Pueda, la conductora cuestionó con dureza la actitud de la cantante y puso en duda su coherencia frente a los medios.

“Vamos a poner en contexto: Flor Vigna, cantante, exnovia de Luciano Castro. Ella siempre reniega cada vez que le preguntamos por Luciano. Y ahora está vendiendo su tema con una remera que dice ‘Guapa sí, tarada no’”, lanzó sin filtro Sabrina, mientras remarcaba que el tema estaba a minutos de estrenarse.

Asimismo, Sabrina señaló que no cuestiona el uso del arte como catarsis, pero sí el doble discurso: “¿Uno puede hacer catarsis de lo vivido y hacer canciones? ¡Obvio! Como lo hizo Lali Espósito, como lo hizo Shakira, como lo hace Jimena Barón. Me parece espectacular”, aclaró.

Sin embargo, marcó la contradicción que, según ella, comete Vigna: “El tema es que a Flor Vigna, cada vez que le preguntan por Luciano Castro, se pone de mal humor, reniega, no quiere ir a los programas. Ella quiere hablar de arte, arte, arte”.

Y fue todavía más directa: “Vos podés hacer catarsis de tu vida sin que se sepa a quién se lo dirigís, para que no vengan a preguntarte después”.

Sabrina Rojas: “Si no te gusta hablar de Luciano Castro, separate por completo y no hagas referencia“.

La presentadora (que está reemplazando a Yanina Latorre) también cuestionó la estrategia de promoción del tema, mencionando la remera con la frase que fue símbolo del escandalo de su ex: “Si vos jugás con esto, estoy obligada a preguntarte por tu relación con Luciano”, remarcó.

Y cerró, contundente: “Si no te gusta hablar de Luciano Castro, separate por completo y no hagas referencia. Está mal que ella reniegue que le pregunten por el ex. Si no querés que te pregunten por tu exnovio, no juegues con el tema del momento que fue el ‘guapa’”.