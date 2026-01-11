Apenas Griselda Siciliani confirmó en La mañana con Moria (eltrece)que Luciano Castro le había sido infiel con Sarah Borrell en España, Flor Vigna hizo un picante posteo con su tema “La vara baja”. Ahora, en su TikTok volvió sobre el tema, aunque sin mencionar a su ex.
En el video se la ve a Vigna sentada en un baño mientras desenrrolla un papel higiénico. “Yo reflexionando como perdí tanto tiempo con un cacas”, escribió en la parte superior. Y agregó: “Me decía que si lo dejaba se mataba y al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas”.
De fondo, suena parte de la letra de su última canción: “Chamuyo de fantasma, princesos en rebaja, migajas en vez de un buen amor, ¡qué decepción!“.
Así fue la historia de amor de Flor Vigna y Luciano Castro
Tras la ruptura definitiva con Sabrina Rojas en 2021, Luciano Castro comenzó un romance con Flor Vigna, a quien le lleva 20 años.
La pareja terminó a fines de 2023 y, en abril de 2024, se supo que el actor estaba de novio con Griselda Siciliani.