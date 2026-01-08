Griselda Siciliani confirmó en La mañana con Moria (eltrece) que Luciano Castro le fue infiel con Sarah Borrell en España. Ante esto, Flor Vigna hizo un picante posteo con su tema “La vara baja”.

En el reel, Vigna se burló de los audios de Luciano Castro con tonada española. Además, escribió un texto que acompaña el video: “Capitalizando traumas viejos. Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad. Espero haber aprendido… Pues en el cuento de hadas fui la más tarahada”.

“Pero de todo se aprende y se capitaliza también obvio jajaj. La vida es para disfrutarla, en pareja o solos, y mi querida comunidad… nos pongo una regla: elegimos vínculos que sumen sí o sí, nada de salvarle la vida a manipuladores, aunque vuelvan rogando y llorando eh”, cerró Vigna en su Instagram.

Otros tiempos: Flor Vigna y Luciano Castro.

ASÍ CONFIRMÓ GRISELDA SICILIANI LA INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO

Griselda Siciliani dio su testimonio en La mañana con Moria (eltrece). “Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”, dijo la actriz. “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera”.

Griselda Siciliani habló en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

El punto más sensible, según explicó, fue la difusión pública del tema: “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”. Y acotó con una frase honesta y dolorosa: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.

“Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidadoso, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”, concluyó Siciliani.