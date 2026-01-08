En medio del revuelo mediático que generó la filtración de audios de Luciano Castro hablándole a Sarah Borrell, la joven con la que le fue infiel a Griselda Siciliani durante un viaje a España, la protagonista de Envidiosa salió al aire en el programa de Moria Casán, donde confirmó el engaño y le bajó el tono a la situación.
“Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera”, comenzó diciendo Siciliani.
“Me hubiese gustado no escuchar ese audio”, acotó, burlándose del acento gallego que imitó su novio en su intento de conquista a Sarah.
Y agregó: “Él me dijo que eso era cierto. No es un hombre cuidadoso ni prolijo. Es algo que él trae, es este hombre”.
Una vez concluida la nota, la One le pidió a Siciliani que invitara a Castro a sumarse unos segundos al móvil y, aunque el actor no se mostró del todo cómodo con la propuesta, finalmente accedió.
“Besos a Luciano, pásenla bomba y cuando regresen de Mar del Plata salimos. ¿No me puede saludar? No hablar, que no se asuste”, le dijo la conductora a la actriz.
Sin dudarlo, Griselda llamó a Luciano, que se encontraba a pocos metros: “¿Querés saludar a Moria, Lu? Vení. No hablar, solo saludarla. Asomate y saludala”.
Ante la primera resistencia del actor, Siciliani explicó el motivo: “Está en cualquiera porque está haciendo el desayuno a los chicos”.
Segundos después, Castro apareció en cámara y se limitó a decir: “Hola, Moria. Gracias por tus palabras”.
Mientras se despedía, María Fernanda Callejón intervino desde el piso de La mañana con Moria: “Ojo que tenés a una mujer de oro al lado, eh”. A lo que el actor respondió levantando el puño, en señal de agradecimiento y fuerza.