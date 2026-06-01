La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner dieron un paso clave en su historia de amor al contraer matrimonio este domingo en una ceremonia privada realizada en el histórico Old Marylebone Town Hall. La pareja eligió un perfil bajo para formalizar legalmente su unión antes de celebrar una fastuosa boda que tendrá lugar en Sicilia durante los próximos días.

Según informaron medios británicos, la artista de 30 años y el actor de 36 intercambiaron votos frente a un reducido grupo de familiares y amigos.

Para la ocasión, Dua Lipa lució un elegante vestido blanco acompañado por guantes, sombrero y zapatos en el mismo tono, mientras que Turner optó por un clásico traje azul marino con corbata.

Tras convertirse oficialmente en marido y mujer, ambos fueron recibidos con una lluvia de confeti a la salida del registro civil londinense antes de retirarse en un tradicional taxi negro.

La ceremonia tuvo un carácter reservado y buscó concretar la unión legal de la pareja antes de la gran celebración que ya preparan en Italia.

UNA BODA DE LUJO EN SICILIA CON INVITADOS FAMOSOS

Aunque el enlace en Londres fue discreto, todo indica que la segunda parte de los festejos será mucho más ambiciosa. De acuerdo con versiones publicadas por la prensa británica, la boda en Sicilia se extenderá durante tres días y reunirá a numerosas figuras del mundo del espectáculo.

Entre los nombres que podrían asistir aparecen las cantantes Charli XCX y Tove Lo. Además, existen rumores sobre una posible participación musical de Elton John, quien colaboró con Dua Lipa en el exitoso tema Cold Heart.

Fuentes cercanas a la pareja señalaron que el plan inicial contemplaba una celebración reducida, aunque con el paso de los meses terminó transformándose en un evento de gran escala, con múltiples locaciones reservadas y estrictas medidas de privacidad.

EL COMPROMISO QUE CONFIRMÓ SU HISTORIA DE AMOR

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner comenzó a captar la atención pública a fines de 2023 y el compromiso trascendió oficialmente en diciembre de 2024. Meses después, la propia cantante confirmó la noticia durante una entrevista con la edición británica de Vogue.

En aquella conversación, la intérprete de Levitating habló sobre el significado del compromiso y destacó la importancia de construir una vida juntos basada en la amistad y la compañía mutua.

Dua Lipa se casó con Callum Turner: la íntima boda en Londres antes de una fiesta de tres días en Sicilia. Crédito: X/@indi5051

También reveló que su anillo fue diseñado especialmente por Turner con ayuda de su hermana Rina, un gesto que la emocionó profundamente. “Estoy obsesionada. Es tan yo”, expresó entonces.

EL HISTÓRICO REGISTRO CIVIL ELEGIDO POR LAS CELEBRIDADES

El lugar elegido para la boda no pasó desapercibido. El Old Marylebone Town Hall es uno de los registros civiles más emblemáticos de Londres y ha sido escenario de numerosas bodas de celebridades a lo largo de las décadas.

Entre quienes pasaron por allí figuran Paul McCartney, quien se casó en ese sitio con Linda McCartney en 1969 y más tarde con Nancy Shevell en 2011.

Dua Lipa and Callum Turner arrive at the Vanity Fair Oscars party after the 98th Academy Awards, in Beverly Hills, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Danny Moloshok Por: REUTERS

También celebró allí sus enlaces matrimoniales Liam Gallagher, consolidando la tradición del histórico edificio como uno de los lugares favoritos de las figuras del espectáculo británico.

Con la ceremonia legal ya concretada, todas las miradas ahora están puestas en Sicilia, donde Dua Lipa y Callum Turner preparan una celebración que promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.