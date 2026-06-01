Carolina “Pampita” Ardohain protagonizó un inesperado episodio durante un evento en el interior del país cuando una multitud la rodeó por completo y le impidió caminar con normalidad, en medio de una verdadera marea de fanáticos que buscaban una foto o un saludo.

Las imágenes, difundidas en Infama, muestran a la modelo avanzando con dificultad mientras era escoltada por personal de seguridad que intentaba abrirle paso entre la gente: “Es tremenda esta cámara, porque a ella la aplastan por todos lados”, comentaron en el programa al ver el video.

En las imágenes se observa cómo varias personas se acercan de manera insistente para fotografiarse con la conductora, mientras otras intentan tocarla o abrazarla: “Se le tiran arriba, le quieren sacar fotos, la abrazan”, señalaron desde el ciclo de América.

Foto: Captura (América)

La situación fue escalando al punto de que, quienes la acompañaban, comenzaron a pedir desesperadamente espacio para que pudiera avanzar: “Mirá cómo va caminando con todas las personas arriba. Sean humanos. Escuchen a la seguridad, ¿eh? Déjenla caminar”, se escuchó en la grabación.

A pesar del caos, Pampita intentó mantener la calma y continuó saludando a quienes se acercaban. Sin embargo, en el programa advirtieron que el momento no dejó de generarle incomodidad: “Igual, ella siempre con una sonrisa, buena onda. Pero se asustó ahí, ¿eh? Fijate cómo va caminando. La seguridad y la asistente dicen: ‘Sean humanos’. Tiene miedo. La agarró miedo”, cerraron.

¡Qué momento!

“Es tremenda esta cámara, porque a ella la aplastan por todos lados a Pampita”.

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MARTÍN PEPA BLANQUEÓ SU RECONCILIACIÓN CON PAMPITA CON UNA FOTO ÍNTIMA DESDE INGLATERRA

Martín Pepa y Carolina “Pampita” Ardohain volvieron a escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. El empresario terminó confirmando el gran presente sentimental que atraviesan con la modelo al compartir una foto juntos en sus redes sociales.

Las imágenes no tardaron en generar repercusión. Primero, Martín publicó una postal de Carolina posando sonriente frente a una imponente puerta roja durante un paseo en Inglaterra. Horas más tarde, redobló la apuesta con una selfie nocturna en la que ambos aparecen muy cerca, sonrientes y cómplices.

En el ciclo de Ángel de Brito aseguraron que la top viajó especialmente para reencontrarse con Pepa y que ambos decidieron darse una nueva oportunidad: “Viaje de reconciliación, están juntos. Pude averiguar porque sabía que estaban en el mismo lugar”, contaron al aire.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Acto seguido, dieron los nombres de los protagonistas de la historia: “Nunca confirmaron que volvieron a apostar al amor y que están de nuevo juntos. Ellos son Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa”.

Según explicaron, la pareja se encuentra actualmente en Inglaterra disfrutando de unos días juntos: “Ella viajó a verlo a él, están juntos ahora en Inglaterra, volvieron a apostar al amor”, detalló Pepe Ochoa al aire.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

“Están apostando nuevamente por este vínculo, esta pareja, que tanto les cuesta por la distancia, pero ahora están juntos. Ella quería estar con él. Cuando vino acá, ella confirmó la separación. Él viajó, hablaron, y volvieron a intentar”, explicaron.

“Después de eso no se los vio como pareja. No dieron ningún indicio de nada. Ahora están juntos y felices”, resumieron en LAM.