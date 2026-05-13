Fue clara Pampita cuando afirmó que la distancia con Martín Pepa era el detonante de la separación, pero el empresario tuvo los reflejos suficientes para reconquistarla.

Arribado al país el martes por la noche, Martín se dedicó a mimar a Carolina Ardohain hasta lograr que la relación resurja.

La confirmación vino de parte de Intrusos, ya que Pampita había llegado a la redacción de Infobae con el mismísimo Pepa y ella “decidió mostrarse con él”.

Es decir que la charla que habrán tenido cara a cara en las horas previas fue sanadora, dada la remada de Martín Pepa y la voluntad de Pampita de siempre apostar al amor.

Qué dijo Pampita luego de la reconciliación con Pepa

Qué dijo Pampita en Infobae este miércoles.

“Estoy bien. Pasé unas semanas medio moviditas, pero estoy bien. Cuando hay amor todo se arregla”, enfatizó Pampita en la mesa de Infobae.