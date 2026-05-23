Benjamín Vicuña volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras brindar una entrevista a Tatiana Schapiro para el Infobae en la que no se guardó nada.

El reconocido actor chileno abrió su corazón y reveló el trasfondo de la crianza de sus hijos, dejando en evidencia las diferencias que mantiene con Eugenia “la China” Suárez: “Hoy es difícil porque hay un tema de distancias y todo que no quiero entrar en detalles“.

“Espero que algún día se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos. Mi intención es que vuelva una buena dinámica familiar”, sentenció.

A través de una charla íntima, el galán trasandino se sinceró sobre lo complejo que resulta coordinar las agendas parentales con dos realidades absolutamente distintas. “Es un barco grande con muchos niños, colegios, vidas, responsabilidades... hay que ponerle la mejor”.

EL COMPLEJO VÍNCULO DE BENJAMÍN VICUÑA CON LA CHINA SUÁREZ

Al hablar de su relación actual con Carolina “Pampita” Ardohain, explicó: “Excepto al principio, que estaba todo un poco más revuelto, pronto encontramos el norte claro y fuerte, que es el bienestar de los chicos”.

Benjamín Vicuña: "La gran escena de mi vida es con mis hijos y que estemos todos juntos” Por: Infobae.com

Acto seguido, al referirse a la dinámica con Suárez, admitió que la situación es radicalmente opuesta debido a los constantes viajes internacionales y compromisos laborales que ambos sostienen en la actualidad, lo que dificulta el día a día con Amancio y Magnolia.