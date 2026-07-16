El domingo es la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, donde desde las 16 Argentina buscará ganar la cuarta estrella frente a España en el estadio de Nueva Jersey, y acá te explicamos cómo gritar los goles antes que tus vecinos.

Los afortunados que no necesitan hacer nada son quienes tienen Televisión Digital Abierta. Ahora, si tenés fibra y te cortaron el cable negro rígido no hay solución.

Pero entre quienes pagan por un servicio de televisión la clave es tener vigene la vieja conexión de cable coaxil, que debería sacarse del decodificador para insertarse en la correspondiente entrada de la TV.

Cable coaxil de TV. (Foto: Gemini)

2. Conectar el cable al televisor

Cómo ver la final de la Copa Mundial 2026 sin delay. (Foto: Gemini)

Apaga y desenchufa el televisor por seguridad antes de manipular las conexiones. Busca en la parte trasera o lateral de tu TV LCD el puerto roscado metálico con la etiqueta “CABLE/ANT IN”, “RF IN”, “AIR” o “ANTENNA”. Introduce con cuidado el pin central de cobre del conector coaxial justo en el orificio del puerto de la TV. Gira la rosca metálica en sentido horario con los dedos hasta que quede firme y bien ajustada. No utilices pinzas para apretarla demasiado, con la fuerza de los dedos es suficiente para no dañar la rosca del televisor.

Así podés ver la final de la Copa Mundial sin delay. (Foto: Gemini)

Configurar y sintonizar los canales en la TV

Para que el televisor reconozca la señal de aire libre de delay, debes sintonizarlo: