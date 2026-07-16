El domingo es la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, donde desde las 16 Argentina buscará ganar la cuarta estrella frente a España en el estadio de Nueva Jersey, y acá te explicamos cómo gritar los goles antes que tus vecinos.
Los afortunados que no necesitan hacer nada son quienes tienen Televisión Digital Abierta. Ahora, si tenés fibra y te cortaron el cable negro rígido no hay solución.
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Pero entre quienes pagan por un servicio de televisión la clave es tener vigene la vieja conexión de cable coaxil, que debería sacarse del decodificador para insertarse en la correspondiente entrada de la TV.
2. Conectar el cable al televisor
- Apaga y desenchufa el televisor por seguridad antes de manipular las conexiones.
- Busca en la parte trasera o lateral de tu TV LCD el puerto roscado metálico con la etiqueta “CABLE/ANT IN”, “RF IN”, “AIR” o “ANTENNA”.
- Introduce con cuidado el pin central de cobre del conector coaxial justo en el orificio del puerto de la TV.
- Gira la rosca metálica en sentido horario con los dedos hasta que quede firme y bien ajustada. No utilices pinzas para apretarla demasiado, con la fuerza de los dedos es suficiente para no dañar la rosca del televisor.
Configurar y sintonizar los canales en la TV
Para que el televisor reconozca la señal de aire libre de delay, debes sintonizarlo:
- Enciende el televisor.
- Presiona el botón Source (Fuente) o Input (Entrada) en tu control remoto y selecciona la opción “TV”, “DTV” o “Antena” (evita seleccionar las entradas HDMI o de cable codificado por decodificador si buscas señal de aire libre).
- Entra al Menú de tu televisor y dirígete al apartado de Canales o Emisión.
- Asegúrate de configurar el tipo de sintonización en “Aire” o “Antena” (y no en “Cable”).
- Selecciona Búsqueda automática de canales (o Auto-programación). Deja que el televisor complete el escaneo al 100%. Una vez finalizado, guardará los canales HD de tu zona (como TyC Sports o la Televisión Pública) listos para ver el partido casi en tiempo real.
- Lo más probable es que notes que, cual frecuencia de radio, los canales sean 23.2, por ejemplo.