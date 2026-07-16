La emoción está a flor de piel. Con la Selección Argentina nuevamente clasificada a la final de la Copa del Mundo, la locura de los hinchas se ha mudado a las redes sociales, donde un análisis realizado por la cuenta @somosnahuymica se ha vuelto viral.

Entre festejos y gargantas gastadas, se ha instalado una estremecedora teoría de numerología surgida en el segundo tiempo de la semifinal contra Inglaterra que tiene a todos repitiendo el mismo mantra: “Elijo creer”.

El video compartido por la popular pareja comienza dejando clara la magnitud del momento: “Esto lo voy a tener que decir con la voz que tengo... estamos todos emocionados, en otra final del mundo y re felices”. Pero más allá de la euforia, el análisis pone la lupa sobre un detalle místico en los cambios tácticos de Lionel Scaloni que no pasó desapercibido y que, según esta visión, parece trazar un camino predestinado hacia la gloria.

EL POLÉMICO MINUTO 72 Y EL INICIO DE LA MÍSTICA

Todo comenzó con una jugada que paralizó los corazones argentinos. En el minuto 72, Julián Álvarez se iba completamente solo frente al arquero inglés en lo que era una oportunidad clarísima de gol. Sin embargo, el árbitro decidió cortar el juego de manera insólita.

En Argentina, la búsqueda de señales y coincidencias es casi una religión. En esta ocasión, la disposición de los jugadores alineados para ingresar al terreno de juego reveló, según la teoría analizada, una fecha y un destino exactos.

Crédito: Instagram

El ingreso del número 19 marcó el día en el que se disputará la gran final. Por su parte, la entrada de Rodrigo De Paul con el 7 representó el mes del evento, julio, cerrando así la fecha en el calendario. Finalmente, el ingreso de Gonzalo Montiel con el número 4 terminó de encender la ilusión. Para el autor, este dorsal no solo remite al hombre que pateó el penal histórico en Qatar, sino que simboliza el gran objetivo nacional: la conquista de la cuarta estrella mundialista.

“No me jodas, muchachos. Ya está escrito esto, hermanos. Tenemos que confiar”, expresa con fervor el creador del contenido viral, invitando a los seguidores a mantener la esperanza intacta basándose en estos extraños patrones estadísticos.

Como manda la ley del hincha argentino, ante semejante coincidencia es obligatorio cerrar el análisis con el clásico “anulo mufa”. Con el antecedente de Qatar y el misticismo que rodea a este equipo, la ilusión de cara a la final está más fuerte que nunca. ¿Será el próximo 19 de julio el día en que se alcance la gloria eterna? Para muchos, los cambios de Scaloni fueron mucho más que una decisión táctica; fueron la confirmación de que, efectivamente, esto ya estaba escrito.