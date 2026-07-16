Benjamín Vicuña y Anita Espasandín volvieron a demostrar que atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja. Ambos dijeron presente en la avant premiere de La Odisea, la esperada película de Christopher Nolan, donde se mostraron relajados, sonrientes y muy enamorados ante las cámaras de Ciudad.

Desde su llegada al cine, la pareja no ocultó su complicidad. Entre sonrisas, miradas sostenidas y un beso que quedó registrado por los fotógrafos, dejaron en claro que viven un presente sentimental pleno.

Lejos de las poses formales, la pareja apostó por una actitud relajada y espontánea, convirtiéndose en una de las más fotografiadas de la noche.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en una salida de cine, súper cómplices (Foto: Movilpress).

En materia de moda, Anita Espasandín volvió a destacarse con un estilismo sofisticado y audaz. Eligió un blazer oversize blanco con mangas arremangadas sobre una base nude de cuello alto, al que sumó un corset negro de encaje con ligas visibles, una de las tendencias que continúa ganando terreno en los eventos de moda.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en una salida de cine, súper cómplices (Foto: Movilpress).

Completó el outfit con un pantalón negro de terciopelo, botas bucaneras de cuero terminadas en punta, cartera negra al hombro, argollas plateadas y un peinado recogido en una cola baja con efecto desenfadado. El maquillaje luminoso y natural terminó de potenciar una propuesta elegante con un toque sensual.

Anita Espasandín en una salida con Benjamín Vicuña (Foto: Movilpress).

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en una salida de cine, súper cómplices (Foto: Movilpress).

EL ESTILO RELAJADO Y ELEGANTE DE BENJAMÍN VICUÑA

Por su parte, Benjamín Vicuña apostó por un total black de impronta clásica. El actor llevó una remera negra, chaleco y saco cruzado con botones dorados, combinado con pantalón oscuro de textura simil cuero. Como detalle descontracturado, rompió con el monocromo al elegir unas zapatillas deportivas en tono rosa empolvado, aportando un guiño moderno a su look.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en una salida de cine, súper cómplices (Foto: Movilpress).

La combinación entre ambos estilismos también llamó la atención: el blanco y negro de Anita dialogó con el outfit completamente oscuro de Vicuña, logrando una imagen elegante y perfectamente coordinada para una noche de cine.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en una salida de cine, súper cómplices (Foto: Movilpress).

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en una salida de cine, súper cómplices (Foto: Movilpress).

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