Después de confirmar su separación de Martín Pepa, Carolina “Pampita” Ardohain habló de cómo atraviesa este nuevo momento personal y dejó en claro que, por ahora, no tiene intenciones de volver a apostar al amor.

En una nota que dio a El Diario de Mariana, la modelo respondió sin vueltas cuando le preguntaron si se imaginaba nuevamente en pareja: “Hoy no”, comenzó diciendo, sin dudarlo.

“Hoy no quiero saber nada, no estoy para conocer a nadie, ni mucho menos”, agregó, tajante, dejando en evidencia que atraviesa una etapa enfocada en ella misma y en su familia.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Además, Pampita contó que incluso frena cualquier intento de presentación amorosa de parte de su entorno más cercano: “Ya cuando los amigos empiezan a decir algo, les digo: ‘No, chicos, todavía no”, expresó.

Lejos de entrar en polémicas por las versiones y rumores que circularon tras la ruptura, Carolina cerró: “Estaba en un tiempo mío, familiar, así que no me importó ni siquiera qué dijeron en la tele”.

Pampita: “Hoy no quiero saber nada, no estoy para conocer a nadie, ni mucho menos”.

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TODA LA VERDAD SOBRE LA SEPARACIÓN DE PAMPITA Y MARTÍN PEPA: EL DATO CLAVE QUE DESATÓ UN ESCÁNDALO

Yanina Latorre soltó una verdadera bomba en Sálvese Quien Pueda al hablar de los fuertes rumores de separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa. Con su estilo frontal, la conductora reconstruyó en vivo cómo llegó a la información y por qué decidió contarla pese al silencio de los protagonistas.

“Me la voy a jugar como es mi estilo”, lanzó de entrada Yanina, anticipando una revelación fuerte. Según relató, todo surgió de manera inesperada tras cruzarse con una amiga cercana de Pampita, quien, sin darse cuenta, dejó escapar el dato clave. “Me dice: ‘desde que se separó…’ y siguió hablando como si nada. Para ella era un hecho”, explicó.

Lejos de repreguntar en ese momento para no generar incomodidad, la presentadora se quedó con la información resonando. Y entonces activó su protocolo habitual: chequear con los involucrados.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Yanina contó que intentó comunicarse varias veces con Pampita —a quien incluso le había dado su palabra en el pasado de consultar antes de dar información sensible—, pero no obtuvo respuesta: “Le escribí a las 4, a las 5, a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leyó, pero no me contestó”, reveló.

Luego fue por el otro protagonista de la historia. Consiguió el contacto de Martín Pepa, le escribió, y tampoco respondió. Ese doble silencio terminó de inclinar la balanza.

Para meter presión, Latorre decidió publicar el rumor en redes anticipando que tenía una separación importante en proceso de confirmación. Poco después, la periodista Paula Varela compartió el mismo rumor: “Uno más uno es dos”, cerró Yanina, dando a entender que ambas manejaban la misma información.

Pampita y Martín Pepa, ¿a un paso de confirmar la separación?