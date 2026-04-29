Yanina Latorre volvió a encender las alarmas del mundo del espectáculo con un enigmático mensaje que dejó entrever una separación de alto perfil, pero también su propio dilema a la hora de contarla.

Fiel a su estilo, la conductora de Sálvese Quien Pueda suele manejar información delicada con una regla clara: ir directo a la fuente antes de hacerla pública. Sin embargo, no siempre es fácil sostener esa postura cuando la primicia quema en las manos.

Esta vez, fue la propia Yanina quien compartió su incertidumbre en sus redes sociales. Sin dar nombres, dejó en claro que se trata de figuras muy conocidas y que la situación la pone en una encrucijada: “Tengo una separación grosa”, escribió en posteo que subió a Instagram Stories, y sumó que la mujer involucrada no le responde, lo que aumenta su duda sobre cómo proceder.

Foto: Instagram (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

“¿Qué hago? Cuando contás y no le consultás, se enoja. Y cuando le preguntás, no contesta“, agregó la presentadora del programa de América, visiblemente molesta.

El dato más concreto llegó horas después de la mano de Paula Varela: “Pampita y Pepa estarían separados. Él, en este momento está viajando y ella tendría un viaje en mayo”, expresó la panelista de Intrusos.

Y cerró: “Mañana cuento más. Consulte a ambos y aún no responden. Pero me dicen que es de hace unos días. Ambos mantiene fotos juntos en las redes”.

¿Qué pasa entre Pampita y Martín Pepa?

Foto: Captura de X (@Palivarela) Por: Fabiana Lopez

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LA EXPLOSIVA RESPUESTA DE YANINA LATORRE TRAS LOS DURÍSIMOS INSULTOS DE FERNANDA CALLEJÓN

El conflicto entre Yanina Latorre y Fernanda Callejón sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, acusaciones y frases picantes. Luego de los fuertes dichos de la actriz en La Mañana con Moria, la conductora no se quedó callada y decidió responder.

Según contó Natalie Weber al aire en Intrusos, Yanina tenía toda la intención de dar la cara: “Tiene toda la voluntad de salir al aire, pero tiene un problema con el celular y no puede”, explicó.

Sin embargo, eso no frenó su descargo. A través de la panelista, Latorre fue contundente: “No tengo idea por qué me insulta. No vi nada. Para mí se quedó resentida con LAM porque jamás hablé con su hija”, lanzó, dejando entrever viejos rencores.

María Fernanda Callejón lanzó insultos inesperados contra Yanina Latorre (captura de eltrece)

Pero la cosa no terminó ahí. Fiel a su estilo sin filtro, Yanina redobló la apuesta con una frase demoledora: “¿Qué se puede esperar de esta mujer?“, indagó. Y cerró, tajante: ”Me eleva que me insulte una fracasada de la nada. Todo es envidia”.

¡Todo mal entre ellas!