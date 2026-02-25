Tras el rumor que aseguró que Pampita le habría sido infiel a Martín Pepa con Cochito López, la modelo habló en LAM, desmintió categóricamente la versión y expresó su enojo con quienes difundieron la información en SQP.

Además, la modelo reveló cuál fue la reacción del polista cuando estalló la versión de affaire furtivo.

Pampita desmintió con firmeza la versión que la vinculó a Cochito López (captura de América TV, LAM)

La reacción de Martín Pepa al rumor de infidelidad de Pampita

“¿Martín te mandó un mensaje o te dijo algo?”, le preguntó Ángel de Brito en vivo.

Lejos de cualquier escándalo puertas adentro, Pampita fue contundente: “No, no. Y yo entiendo que puede pasar que le llegue información errónea a algún periodista. Puede suceder, pero bueno, para eso estamos también, para aclararlo y para cortarlo cuando es mentira”.

De esta manera, la conductora dejó en evidencia que la confianza en la pareja es plena y que Martín Pepa no dudó de ella ni le hizo reproches ante el falso rumor.

Mientras tanto, Pampita se mostró firme en su postura de frenar las versiones y defender su nombre en los medios y en la Justicia. “No quiero que ensucien mi reputación”, aseveró Carolina Ardohain, sin titubear en LAM.

