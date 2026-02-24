Carolina “Pampita” Ardohain volvió a comunicarse en vivo con LAM y protagonizó un tenso cruce con Martín Salwe, luego de que el panelista reiterara la información que había dado a conocer en Sálvese Quien Pueda y que hablaba de una supuesta infidelidad de la modelo a Martín Pepa con “Cochito” López.

Indignada, Carolina decidió intervenir personalmente para frenar lo que considera una grave acusación. Todo ocurrió mientras Ángel de Brito conducía el programa y recibió el llamado inesperado de la top.

“Me llama la gente, me dicen que están diciendo mentiras, y bueno, salgo de vuelta al aire. (Martín) está repitiendo su invento y su mentira”, lanzó sin rodeos. Y reforzó su postura con una definición contundente: “Eso no es información, eso es mentira. La información siempre es algo que es real. Cuando es mentira, no es información. Vos estás diciendo una mentira”.

Salwe intentó explicar que solo había repetido datos que le habían llegado, pero Pampita insistió en que el tema debía cerrarse tras su desmentida: “Uno puede recibir data incorrecta, puede pasar. Pero si la persona damnificada, que soy yo, porque está hablando de mi honor, sale y dice ‘esto es mentira’, el tema se tiene que terminar”, afirmó.

Incluso dio detalles de su vida privada para respaldar su versión: “Que llamen y hablen con todo el personal que me vieron los dos días, 24 horas, con mi hijo todo el día. Dormí con mi hijo. No tengo niñera, estaba con mi hijo”, aseguró, después de que se difundiera que Ardohain habría estado en Uruguay con Cochito durante el verano.

Visiblemente firme, Pampita dejó en claro que no iba a permitir que la versión siguiera circulando: “Ya lo aclaré, el tema tiene que terminar. No puede ser que cuelgo y siguen diciendo que es así cuando no es así”, cerró, tajante.

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ PAMPITA EN MEDIO DE LOS RUMORES DE INFIDELIDAD A MARTÍN PEPA: “NO LO PERMITO”

Carolina “Pampita” Ardohain no dejó pasar los rumores que circularon en las últimas horas sobre una supuesta infidelidad a su pareja, Martín Pepa, con Cochito López y tomó una drástica decisión: salir a desmentir todo de manera categórica y advertir que podría iniciar acciones legales.

La modelo se comunicó telefónicamente con el programa Sálvese Quien Pueda -donde Martín Salwe había dado la información- y fue contundente desde el primer momento: “Es mentira, es un invento”, aseguró, visiblemente molesta por las versiones que comenzaron a replicarse en distintos medios.

Lejos de quedarse en un simple descargo, Pampita fue más allá y dejó en claro el daño que le provocan este tipo de especulaciones: “No quiero que se digan mentiras, no quiero que levanten los portales mentiras”, remarcó con firmeza.

“Yo no tengo problema de ir hasta las últimas consecuencias y llevar a la Justicia porque a mí no me gusta que me ensucien como ser humano, como mujer”, lanzó, dejando en claro que evalúa medidas legales.

En ese mismo sentido, defendió su manera de vivir las relaciones y su compromiso cuando está de novia: “Yo soy una mina re respetuosa de las parejas que tengo. Y siempre fui así con mis parejas”, afirmó.

Y cerró con una frase que no dejó lugar a interpretaciones: “No permito que ensucien relaciones que para mí son súper valiosas. Yo sé muy bien cómo soy cuando estoy en pareja. No tengo lugar para nada más, no tengo tiempo, no tengo energía y no tengo corazón. Nada más que para una persona”.

