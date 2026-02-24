Carolina “Pampita” Ardohain no dejó pasar los rumores que circularon en las últimas horas sobre una supuesta infidelidad a su pareja, Martín Pepa, con Cochito López y tomó una drástica decisión: salir a desmentir todo de manera categórica y advertir que podría iniciar acciones legales.

La modelo se comunicó telefónicamente con el programa Sálvese Quien Pueda -donde Martín Salwe había dado la información- y fue contundente desde el primer momento: “Es mentira, es un invento”, aseguró, visiblemente molesta por las versiones que comenzaron a replicarse en distintos medios.

Lejos de quedarse en un simple descargo, Pampita fue más allá y dejó en claro el daño que le provocan este tipo de especulaciones: “No quiero que se digan mentiras, no quiero que levanten los portales mentiras”, remarcó con firmeza.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

“Yo no tengo problema de ir hasta las últimas consecuencias y llevar a la Justicia porque a mí no me gusta que me ensucien como ser humano, como mujer”, lanzó, dejando en claro que evalúa medidas legales.

En ese mismo sentido, defendió su manera de vivir las relaciones y su compromiso cuando está de novia: “Yo soy una mina re respetuosa de las parejas que tengo. Y siempre fui así con mis parejas”, afirmó.

Y cerró con una frase que no dejó lugar a interpretaciones: “No permito que ensucien relaciones que para mí son súper valiosas. Yo sé muy bien cómo soy cuando estoy en pareja. No tengo lugar para nada más, no tengo tiempo, no tengo energía y no tengo corazón. Nada más que para una persona”.

Por: Fabiana Lopez

LAS IMÁGENES DE PAMPITA DEJANDO SU CASA DE BARRIO PARQUE Y EL MOTIVO QUE LA LLEVÓ A TOMAR LA DRÁSTICA DECISIÓN

Barrio Parque amaneció revolucionado. Mientras todas las miradas estaban puestas en la casa de Mirtha Legrand —que se prepara para recibir nada menos que 73 invitados para su cumpleaños—, a media cuadra otro movimiento sorprendió a vecinos y cronistas: Carolina “Pampita” Ardohain se está mudando.

La primicia la dieron en Desayuno Americano, cuando el móvil interrumpió la programación: un camión de mudanza estacionado en la puerta confirmaba el último momento. Minutos antes, Carolina había salido apurada de la propiedad: “Se está mudando Pampita en este momento de Barrio Parque”, lanzaron en vivo, generando revuelo inmediato.

Según contaron en el ciclo, la determinación no sería casual. El entorno de la modelo asegura que la inseguridad fue el detonante. Hace pocos meses, Pampita sufrió un robo impactante: delincuentes ingresaron de madrugada, permanecieron cerca de 20 minutos dentro de la propiedad y hasta cargaron dos autos en la puerta mientras ella estaba de viaje.

Foto: Captura (América)

Aunque no hubo violencia directa contra la familia, las imágenes de las cámaras internas —que no trascendieron por pedido expreso de la top— serían “brutales”. Cinco hombres moviéndose con total impunidad dentro de su casa. Una escena que, aseguran, dejó una sensación imposible de revertir.

Si bien logró recuperar dos celulares con fotos de su hija —los objetos más valiosos para ella—, el episodio dejó más preguntas que respuestas. Lo cierto es que Pampita habría priorizado la tranquilidad de sus hijos y la propia después del susto, la sensación de vulnerabilidad habría sido determinante para decirle adiós a uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires.