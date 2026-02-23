Barrio Parque amaneció revolucionado. Mientras todas las miradas estaban puestas en la casa de Mirtha Legrand —que se prepara para recibir nada menos que 73 invitados para su cumpleaños—, a media cuadra otro movimiento sorprendió a vecinos y cronistas: Carolina “Pampita” Ardohain se está mudando.

La primicia la dieron en Desayuno Americano, cuando el móvil interrumpió la programación: un camión de mudanza estacionado en la puerta confirmaba el último momento. Minutos antes, Carolina había salido apurada de la propiedad: “Se está mudando Pampita en este momento de Barrio Parque”, lanzaron en vivo, generando revuelo inmediato.

Según contaron en el ciclo, la determinación no sería casual. El entorno de la modelo asegura que la inseguridad fue el detonante. Hace pocos meses, Pampita sufrió un robo impactante: delincuentes ingresaron de madrugada, permanecieron cerca de 20 minutos dentro de la propiedad y hasta cargaron dos autos en la puerta mientras ella estaba de viaje.

Foto: Captura (América)

Aunque no hubo violencia directa contra la familia, las imágenes de las cámaras internas —que no trascendieron por pedido expreso de la top— serían “brutales”. Cinco hombres moviéndose con total impunidad dentro de su casa. Una escena que, aseguran, dejó una sensación imposible de revertir.

Si bien logró recuperar dos celulares con fotos de su hija —los objetos más valiosos para ella—, el episodio dejó más preguntas que respuestas. Lo cierto es que Pampita habría priorizado la tranquilidad de sus hijos y la propia después del susto, la sensación de vulnerabilidad habría sido determinante para decirle adiós a uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

ROBO A PAMPITA: SE SUPO QUIÉN FUE EL ENTREGADOR Y QUÉ BUSCABAN LOS LADRONES

El robo en la casa de Pampita Ardohain sigue sumando capítulos y nuevas hipótesis. En las últimas horas, el cronista Alejandro Pueblas contó en SQP información clave sobre el hecho ocurrido el viernes 19 de septiembre en Barrio Parque, y confirmó quién habría sido la persona que entregó datos a los delincuentes y qué buscaban estos.

Según contaron en el ciclo, el objetivo de los intrusos no habría sido económico. “El robo no fue por plata, fue por documentación. Buscaban algo puntual”, aseguró el cronista, remarcando que los delincuentes actuaron con precisión y durante seis horas dentro de la vivienda de la modelo.

Tal como lo informó Pueblas, la investigación apunta a que la información para facilitar el ingreso habría salido de alguien cercano a la familia, con fuerte presencia en el medio. Mientras tanto, la modelo y conductora ya tomó medidas para reforzar la seguridad en su hogar. “Mandó a poner vidrios blindados en los ventanales del fondo”, detallaron en el programa, sobre el punto débil de la casa.

Foto: captura Net TV

Ese sector, que da a las vías del Ferrocarril Mitre, habría sido el punto de entrada de los ladrones, quienes rompieron una puerta trasera para acceder. Pampita se encontraba de viaje en el momento del hecho, y al regresar se encontró con la casa revuelta y la caja fuerte sustraída.

Los delincuentes no solo se llevaron dinero, joyas y celulares, sino que permanecieron alrededor de seis horas en la vivienda. “Comieron, tomaron gaseosas, dejaron envases tirados. No fue un robo al voleo”, revelaron en SQP.

Foto: captura de pantalla de Telefe.

La información también incluyó detalles sobre el sistema de seguridad. La alarma no se activó y todo indica que hubo un corte de luz previo. “El medidor estaba roto. Se cree que cortaron la luz, esperaron a que se descargue la batería de la alarma y ahí entraron”, explicaron en el programa.