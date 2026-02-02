Eugenia “la China” Suárez volvió a encender la polémica y esta vez habló como nunca antes del escándalo que la enfrentó con Carolina “Pampita” Ardohain tras su separación de Benjamín Vicuña.

Fue en La Mañana con Moria donde protagonizó un tenso ida y vuelta con Cinthia Fernández en vivo.

Todo comenzó cuando la panelista le recordó que muchas veces dijo que no le importa el rótulo de “rompehogares”, pero fue directo al hueso: “¿A vos te importa realmente lo que ha pasado con las personas reales detrás de ese rótulo? Como Carolina, Eugenia Tobal, Wanda Nara”, indagó.

Lejos de esquivar la pregunta, la China sorprendió con una autocrítica poco habitual sobre su forma de manejar la exposición mediática: “Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo, ni mostrar todo lo que debería mostrar. A lo mejor fui muy bol… porque debería haberlo hecho”, admitió, sin filtro.

Cuando la charla se centró puntualmente en Pampita y el conflicto posterior a la separación de Vicuña, la actriz pidió la palabra: “En el caso de Carolina, hay un tuit muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados, viviendo en casas separadas, que no existía ningún vínculo”, explicó.

Según la China, la versión que más circuló fue la que alimentó el conflicto: “Servía más el cuento de que él todavía estaba intentando algo”, sostuvo, dejando en claro que, para ella, la historia real fue otra.

Además, aseguró que con Pampita hubo diálogo puertas adentro: “En su momento, con Carolina hablamos y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar, y fue lo que pasó”, dijo, en referencia a uno de los episodios más recordados de su vida mediática.

Para cerrar, la China Suárez dejó en claro cómo enfrenta estos conflictos personales: “Yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar. No me puedo hacer cargo de lo que dicen. Estoy muy expuesta, soy muy chica y estoy muy acostumbrada también”.

CHINA SUÁREZ HABLÓ POR PRIMERA VEZ DEL FUERTE POSTEO DE WANDA NARA EN EL QUE LA LLAMÓ “ZORRA”

Después de años de silencio, Eugenia “la China” Suárez habló como nunca antes del episodio que marcó un antes y un después en su vida pública: el tuit que le dedicó Wanda Nara en 2021 y que la señaló con una frase que quedó grabada en la memoria del espectáculo argentino: “otra familia que te cargaste por zorra”.

En La Mañana con Moria, la actriz aceptó hacer una retrospectiva y contó cómo atravesó ese momento, lejos del foco que estuvo puesto casi exclusivamente en el matrimonio de Wanda y Mauro Icardi y ella había quedado como la tercera en discordia: “Por algo estamos con abogados y hubo juicios y todo, que hasta hoy en día siguen”, aseguró, dejando en claro que las consecuencias no fueron solo mediáticas.

La China explicó que, mientras todo sucedía, intentó seguir adelante: “Yo seguía trabajando, seguía haciendo mi vida y nada, y el tiempo pasó. Pero sí: puse abogados y le hice juicio a quien se lo tenía que hacer”, relató.

Por último, ante la consulta directa sobre si perdió trabajos a raíz de ese conflicto, la entrevistada cerró, contundente: “Sí, hubo una o dos marcas. Y eso también está en el juicio”.