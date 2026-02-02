Eugenia “la China” Suárez volvió a protagonizar un momento tenso en televisión. Esta vez fue en La Mañana con Moria, donde mantuvo un picante ida y vuelta con Cinthia Fernández cuando le preguntaron, sin anestesia, por las mujeres que quedaron del otro lado de las historias que la persiguen desde hace años: Carolina “Pampita” Ardohain, Eugenia Tobal y Wanda Nara.

Todo comenzó cuando Cinthia le recordó que, en varias oportunidades, Eugenia aseguró que no le importa el qué dirán ni el rótulo de “rompehogares”. Pero fue más allá y disparó la pregunta incómoda: “¿A vos te importa realmente lo que ha pasado con las personas reales detrás de ese rótulo? Como Carolina, Tobal, Wanda”.

Lejos de esquivar el tema, la actriz tomó aire y respondió: “Qué bueno que lo mencionás porque también te dijeron lo mismo a vos. Decían que no daban los números (al comienzo de su noviazgo con Roberto Castillo tras separarse recientemente de Daniela Vera Fontana)”, le remarcaron. A lo que Cinthia asintió y aclaró: “Sí, y yo salía a aclarar automáticamente. De hecho, mostré mensajes”.

Sin embargo, la China también hizo una autocrítica inesperada sobre su exposición mediática: “Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo, ni mostrar todo lo que debería mostrar. A lo mejor fui muy bol... porque debería haberlo hecho”, lanzó, sin vueltas.

Cuando el foco se posó puntualmente en Pampita, la actriz fue categórica y pidió la palabra para ordenar el relato: “Déjame terminar”, dijo, marcando el límite. Y aclaró: “En el caso de Carolina, hay un tuit muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados (con Benjamín Vicuña), viviendo en casas separadas, que no existía ningún vínculo”.

Según Eugenia, la versión que más circuló no fue la real, sino la más conveniente para el escándalo: “Servía más el cuento de que él todavía estaba intentando algo”, sostuvo.

“En su momento, con Carolina hablamos y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar, y fue lo que pasó”, sostuvo, en referencia a la modelo, con quien también mantuvo un escándalo, al igual que con Eugenia y Wanda poro ser señalada siempre como la tercera en discordia.

Para cerrar, la China dejó en claro cómo maneja estos conflictos desde lo personal: “Yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar. No me puedo hacer cargo de lo que dicen. Estoy muy expuesta. Soy muy chica y estoy muy acostumbrada también”.

CHINA SUÁREZ HABLÓ POR PRIMERA VEZ DEL FUERTE POSTEO DE WANDA NARA EN EL QUE LA LLAMÓ “ZORRA”

Después de años de silencio, Eugenia “la China” Suárez habló como nunca antes del episodio que marcó un antes y un después en su vida pública: el tuit que le dedicó Wanda Nara en 2021 y que la señaló con una frase que quedó grabada en la memoria del espectáculo argentino: “otra familia que te cargaste por zorra”.

En La Mañana con Moria, la actriz aceptó hacer una retrospectiva y contó cómo atravesó ese momento, lejos del foco que estuvo puesto casi exclusivamente en el matrimonio de Wanda y Mauro Icardi y ella había quedado como la tercera en discordia: “Por algo estamos con abogados y hubo juicios y todo, que hasta hoy en día siguen”, aseguró, dejando en claro que las consecuencias no fueron solo mediáticas.

La China explicó que, mientras todo sucedía, intentó seguir adelante: “Yo seguía trabajando, seguía haciendo mi vida y nada, y el tiempo pasó. Pero sí: puse abogados y le hice juicio a quien se lo tenía que hacer”, relató.

Por último, ante la consulta directa sobre si perdió trabajos a raíz de ese conflicto, la entrevistada cerró, contundente: “Sí, hubo una o dos marcas. Y eso también está en el juicio”.