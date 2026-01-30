Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser el centro de todas las miradas tras la publicación de un video e imágenes íntimas que el futbolista compartió en sus redes sociales, donde se los ve muy acaramelados dentro de su casa en Turquía.

En una de las postales, la pareja aparece besándose, en un momento de absoluta cercanía y complicidad, lejos de flashes oficiales pero muy cerca del corazón de sus seguidores. La escena, capturada en un ambiente cálido y cotidiano, deja ver a ambos relajados, sonrientes y entregados al momento.

Pero eso no fue todo. En otra imagen que también subió Icardi, se puede ver a la China recostada en un sillón, vestida con un mono en tonos verdes, con capucha incluida, mientras mira directo a cámara. Una postal hogareña, sensual y natural, que refuerza el clima de intimidad que el futbolista decidió compartir: “Mi chica hermosa”, escribió sobre la postal que se vio en Instagram Stories, con dos corazoncitos verdes.

“Mis ojitos chinos”, sumó en el video, junto a emojis de caritas enamoradas, dejando en claro el tono romántico (y provocador) de la publicación, donde Eugenia no duda en comerle la boca a su pareja.

¡Están a full!

LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI VOLVIERON A MOSTRARSE JUNTOS TRAS EL ESCÁNDALO CON WANDA NARA

Pasó apenas una semana desde el último y escandaloso capítulo del enfrentamiento público entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Pero el futbolista parece estar muy concentrado en sus días en Turquía junto a su pareja, Eugenia “la China” Suárez.

Tras varios días de aparente calma, quien reapareció en escena fue la actriz, quien eligió mostrarse feliz y enamorada junto a su novio, con una postal que dio que hablar.

La China compartió una foto abrazada al futbolista dentro de un ascensor, ambos con look deportivo y sonrisa cómplice. El mensaje fue corto pero contundente: “A entrenar juntitos”, escribió, en Instagram Stories, acompañado por un emoji de un corazoncito y un bracito mostrando un músculo.

El posteo -que fue reposteado por el jugador- llegó en un contexto particular para Icardi. El delantero del Galatasaray se mostró entrenando apenas un día después de haber jugado solo cinco minutos en el partido frente al Manchester City por la Champions League, encuentro que terminó con derrota 2 a 0 para el equipo turco.

¡No se despegan!