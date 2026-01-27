Desde que se instaló en Estambul junto a Mauro Icardi y sus hijos, la China Suárez ha sabido combinar a la perfección su rol maternal con su exigente rutina personal. A través de sus historias de Instagram, la actriz y modelo compartió una postal de su día a día que demuestra que, a pesar de los cambios geográficos, su compromiso con el bienestar y el tiempo en familia sigue intacto.

Fiel a su estilo minimalista pero sofisticado, Eugenia sorprendió con un outfit deportivo que es tendencia. Para su sesión de entrenamiento, eligió un mono enterizo (catsuit) en color negro, una prenda clave que resalta por su comodidad y versatilidad. Con el pelo recogido en una ponytail tirante y sin una gota de maquillaje, dejó en claro que para ella la funcionalidad no está peleada con la estética.

Pero no todo es esfuerzo físico. La jornada continuó con un plan mucho más relajado. En las imágenes se puede ver a sus hijos disfrutando de una espectacular vista al estrecho del Bósforo, un paisaje icónico que se ha convertido en un lugar especial para la familia ensamblada Icardi-Suárez.

La China Suárez en Turquía (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

Para cerrar la tarde, el grupo se deleitó con un banquete que combina lo mejor de dos mundos: pizza napolitana auténtica, edamames y papas fritas. La mesa, rodeada de ventanales que dan directamente al agua, refleja la armonía que han encontrado en esta nueva etapa en Turquía.

LOS PILARES DE LA RUTINA DE LA CHINA SUÁREZ EN ESTAMBUL

Disciplina física: Sesiones de gimnasio diarias para mantenerse.

Calidad familiar: Paseos al aire libre y cenas compartidas con sus hijos y Mauro Icardi.

Equilibrio gastronómico: Disfrutar de platos gourmet sin descuidar una alimentación balanceada.

Sin duda, la China Suárez atraviesa un momento de plenitud junto a sus tres hijos y Mauro Icardi en Turquía, consolidándose como una de las figuras más influyentes incluso a miles de kilómetros de Argentina.

