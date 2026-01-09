Los videos de Rufina Cabré jugando en el agua denotaban lo mucho que la niña disfrutaba, y ahora la China Suárez confirmó que se trata de una incipiente y exitosa carrera deportiva.
“Felicitaciones, mi reina”, celebró María Eugenia a su hija mayor, fruto de su relación con Nicolás Cabré.
El comentario estaba sobre un collage de fotos de la nena 12 años en plena competencia de natación, y mordiendo dos medallas que coronaron sus logros en la competencia.
Luego, continuó: “Qué orgullo. Qué felicidad poder acompañarte en cada paso. Te amo”.
La competencia de Nicolás y Rufina Cabré en la pileta de su casa de Córdoba.
El apoyo de Nicolás Cabré a su hija Rufina
Por otra parte, Nicolás Cabré suele compartir videos con Rufina en la piscina de su casa soñada de Córdoba.
Nicolás y Rufina Cabré en la pileta de su casa de Córdoba.