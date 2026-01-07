La vida sentimental de la China Suárez siempre genera titulares: amores intensos, romances breves, reencuentros, viajes y mucha pasión. Pero… ¿alguna vez te preguntaste qué exnovio o affaire de la China serías según tu signo?
Jugamos con la astrología y la IA—con humor y sin tomarlo demasiado en serio— para ver con qué historia te identificás más.
Disclaimmer: los signos adjudicados a cada personaje no son los signos de la persona, sino las características de su relación con la China.
QUÉ NOVIO O AFFAIRE DE LA CHINA SUÁREZ SERÍAS SEGÚN TU SIGNO
Aries — Rusherking: impulso, química y velocidad
Aries va directo al deseo. Se enamora rápido, propone planes y vive el romance como una aventura. Igual que el vínculo de la China con Rusherking: explosivo, intenso y con cero miedo a mostrarse.
Tauro — Nicolás Cabré: estabilidad… pero con carácter
Tauro busca construir, tiene hábitos claros y le gusta cierta rutina. El vínculo con Nicolás Cabré tuvo eso: familia, estructura y también choques cuando algo se movía de lugar.
Géminis — Nacho Viale: idas, vueltas y conversaciones infinitas
Géminis ama la variedad y las charlas eternas. Así fue con Nacho Viale: una conexión intelectual, encuentros y reencuentros… y un “ver qué pasa” permanente.
Cáncer — Benjamín Vicuña: familia, hogar y sensibilidad
Cáncer vibra en modo nido. Con Benjamín Vicuña, la historia tuvo hijos, proyectos y un vínculo atravesado por emociones profundas, recuerdos y cambios.
Leo — Mauro Icardi: ego, polémica y foco total
Leo brilla —y lo sabe—. La posible historia con Mauro Icardi tuvo eso: exposición, dramatismo y un magnetismo que ocupó todos los titulares.
Virgo — Armando Mena Navareño: discreción y detalle
Virgo prefiere lo prolijo y bajo perfil. El romance con el empresario español Armando Mena Navareño fue más tranquilo, ordenado y lejos del escándalo.
Libra — David Bisbal: encanto y romanticismo
Libra ama la estética, el coqueteo y el amor “de película”. Con David Bisbal hubo glamour, viajes y ese toque romántico que parece salido de un videoclip.
Escorpio — Nicolás Furtado - Affair secreto: intensidad y misterio
Escorpio va profundo o no va. Ese tipo de vínculo que nadie confirma del todo, cargado de tensión y miradas, es muy escorpiano: pasión, secreto y magnetismo.
Sagitario — Etapa libre: viajes y cero drama
Sagitario necesita libertad. La China también tuvo momentos de soltería viajera, proyectos nuevos y diversión sin etiquetas. Así vibra Sagitario: ligero y auténtico.
Capricornio — Proyecto serio que no se muestra
Capricornio construye a largo plazo y no exhibe hasta que está seguro. Si sos de este signo, probablemente encajes con esos romances más privados, estratégicos y medidos.
Acuario — Amigo especial que se vuelve algo más
Acuario cruza primero desde la amistad, comparte ideas y después ve. Ese vínculo raro, creativo y distinto es muy del estilo acuariano: libertad, códigos y cero posesión.
Piscis — El amor que deja huella
Piscis ama profundo y recuerda siempre. Ese romance que marca, aunque termine, tiene poesía, nostalgia y emociones a flor de piel. Totalmente pisciano.