Tras el último enfrentamiento mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez se había mantenido en silencio hasta este sábado por la tarde. La actriz volvió a mostrarse en redes sociales y su aparición no pasó desapercibida.

Este fin de semana, la protagonista de La Hija del Fuego compartió una historia de Instagram desde Turquía, donde se la ve alentando al futbolista del Galatasaray en la cancha, en una señal que muchos interpretaron como un contundente gesto de apoyo.

La publicación consiste en un video tomado desde la tribuna, con el estadio colmado de hinchas que corean el nombre y la canción de Mauro Icardi al momento de su ingreso al campo de juego. Sobre las imágenes, la China escribió una frase breve pero elocuente: “Cuando entra @mauroicardi a la cancha todos cantan su canción. Hábla me de amor”, acompañada por emojis de corazón.

La historia que publicó la China Suárez este sábado tras el cruce mediático de Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Sin hacer menciones directas ni dar declaraciones, Eugenia eligió expresarse desde lo visual, mostrándose presente y firme junto a Icardi en uno de los escenarios más simbólicos para él: la cancha y el cariño de los hinchas turcos.

ASÍ FUE EL ÚLTIMO CRUCE PÚBLICO DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI: COMUNICADOS Y ACUSACIONES CRUZADAS

El último jueves, Mauro Icardi publicó un contundente comunicado en sus redes sociales luego del cruce mediático con su ex pareja Wanda Nara por asegurar en los medios argentinos que retomaron la comunicación; el deportista negó varios chats que ella había difundido y aseguró que fueron manipulados o sacados de contexto.

El explosivo descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Icardi explicó en dos historias de Instagram que los mensajes corresponden a interacciones antiguas, afirmó que desde enero de 2025 no mantiene contacto con Nara y anticipó acciones legales por la difusión de contenido que considera “ilegal” y difamatorio. Además, defendió públicamente la China Suárez, asegurando que ella está al tanto de todo lo que sucede y desmintiendo cualquier crisis en su relación.

El explosivo descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Por su parte, Wanda respondió al descargo del futbolista con una story donde volvió a criticarlo directamente, haciendo incluso alusiones virales contra Eugenia y resaltó su rol en la carrera y en su llegada al Galatasaray.

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi (Foto: Instagram/@wanda_nara).

En otro episodio del tenso ida y vuelta, Icardi publicó una imagen satírica de Suárez al estilo de una “estampita” con el título “MasterChina”, acompañado de comentarios irónicos hacia varios personajes del espectáculo.

Mauro Icardi creo una estampita de MasterChina. (Foto: IG) Por: Fernando Gatti

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.