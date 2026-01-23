El WandaGate sumó un nuevo y explosivo capítulo, y otra vez Yanina Latorre fue quien encendió la mecha. A través de sus historias de Instagram, la conductora aseguró que Mauro Icardi le habría enviado una foto a Wanda Nara, imagen que remite a una etapa feliz de la expareja.

“Parece que Mauro le habría mandado una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla”, escribió Yanina, antes de mostrar la postal: Icardi y Wanda, abrazados, brindando con champagne, en una escena claramente romántica y cargada de recuerdos. Acto seguido, lanzó la pregunta que desató la polémica: “¿Le pegó la nostalgia?”.

Pero eso no fue todo. Minutos después, Latorre compartió más información, esta vez basada en una conversación privada que mantuvo con Wanda, y dejó entrever un trasfondo mucho más tenso: “Parece que ella, sí quisiera, lo hunde; pero dice que prefiere llamarse a silencio para que no la torture como hizo durante años”, escribió, sugiriendo que Wanda tendría información sensible, aunque optaría por no exponerla públicamente.

En medio de este escenario, la gran incógnita pasa por Eugenia “la China” Suárez, actual pareja de Icardi. La reaparición de una foto íntima del pasado y el gesto —interpretado por muchos como nostálgico o provocador— no pasó inadvertido en redes, donde los usuarios se preguntan cómo habrá caído este movimiento puertas adentro.

¡Sigue el escándalo!

YANINA LATORRE EXPUSO LA CHARLA PRIVADA QUE TUVO CON WANDA NARA TRAS EL ESCÁNDALO CON ICARDI

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi no da tregua y suma un nuevo capítulo, esta vez de la mano de Yanina Latorre, quien dio a conocer detalles de la charla privada que mantuvo con la emp’resaria tras el fuerte cruce con el futbolista.

Todo comenzó cuando Wanda aseguró públicamente que mantiene un buen diálogo con los padres de sus hijos, en referencia tanto a Maxi López como a Mauro Icardi. Sin embargo, en ese mismo contexto dejó entrever que fue ella quien impulsó la paz y que incluso le pidió al delantero que “soltara”.

Esa palabra no cayó nada bien en Icardi, quien salió al cruce y fue tajante: dejó en claro que nunca volverán a ser familia y que Wanda es únicamente la madre de sus hijas. A partir de ahí, el conflicto escaló y terminó con la exposición de chats, algo que podría traerle nuevos dolores de cabeza judiciales a la conductora de MasterChef Celebrity.

En medio del revuelo, Yanina decidió preguntarle directamente a Wanda qué había pasado y compartió su respuesta: “Me dice 'No entiendo qué pasó. Yo dije que tenía buena onda, porque hablamos bien. Obvio, siempre él con tono irónico‘“, se pudo leer en uno de los chats que subió a Instagram Stories.

“Mauro enloqueció después de que ella dijera que tenía buen diálogo con los padres de sus hijos. Icardi lo negó y arrancó la subidita de chats y los descargos eternos de Mau”, agregó.

Lejos de bajar el tono, Wanda sumó más detalles sobre su vínculo actual con el futbolista: “Wanda también me cuenta que hablaba con él en un chat grupal y en otro privado”, reveló Yanina, dejando en evidencia que el contacto entre ellos sigue existiendo, aunque lejos de ser armonioso.

Pero la frase más fuerte llegó sobre el final y terminó de confirmar que la paz está muy lejos de concretarse. Según Latorre, Wanda fue lapidaria al describir a su ex: “También me aclara que tiene ‘modales de mie...’”, cerró.