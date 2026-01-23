En el programa El Diario de Mariana dieron a conocer el documento judicial enviado desde Italia del divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara. El expediente, de 25 páginas, expone detalles inéditos sobre la demanda que presentó el futbolista contra la mediática empresaria.

Según la información difundida por Guido Záffora, Icardi pidió formalmente el divorcio y solicitó que la separación sea atribuida a Wanda Nara, es decir, que la justicia la declare culpable de la ruptura.

En la demanda, el delantero del Galatasaray habría argumentado que la mediática no debe recibir manutención ni pensión, ya que es “económicamente independiente, millonaria, famosa y con ingresos propios”. Además, detalló que ya le habría transfirido “bienes millonarios” y que no corresponde ningún tipo de compensación económica.

El documento que llegó de Italia del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: captura de América).

El documento hace un recuento patrimonial exhaustivo de ambos: menciona la marca Wanda Cosmetics, los programas de televisión en los que participó (como “Quién es la Máscara” en Argentina y “Bailando con las estrellas” en Italia), y hasta bienes vinculados a la gestión de Wanda con Maxi López, su exmarido.

En el documento, el deportista recordó que ya hubo un acuerdo de bienes: Wanda se quedó con todos los bienes muebles, inmuebles y una suma de siete millones de euros. Por eso, insiste en que no corresponde ninguna compensación adicional.

El futbolista también solicitó que la justicia italiana fije las pautas de residencia, custodia y régimen de visitas para las hijas que tienen en común, y que se determine la jurisdicción correspondiente para resolver estos temas.

EL DOCUMENTO JUDICIAL DEL DIVORCIO DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI: LAS ACUSACIONES DE ÉL A ELLA

Uno de los puntos más fuertes del escrito es el apartado donde Icardi habría detallado los motivos por los que responsabiliza a Wanda Nara de la ruptura. Según el resumen realizado por inteligencia artificial y leído en el programa, el futbolista alegó:

Abandono del hogar conyugal en Estambul

Incumplimiento de deberes matrimoniales

Relación extramatrimonial pública con el cantante L-Gante

Exposición mediática de la vida privada

Daño a la imagen pública de Icardi

Humillación pública

Además, el jugador denunció que Wanda retuvo a sus hijas en Argentina contra su voluntad, un tema que ya está judicializado en otro expediente.

