El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi escala a un nuevo nivel y suma un capítulo judicial explosivo. En El Diario de Mariana revelaron información de último momento: la empresaria iniciará una nueva demanda contra el futbolista luego de que él la acusara públicamente de haberle robado 7 millones de euros.

Según confirmaron en el programa, la doctora Ana Rosenfeld, junto a un nuevo abogado penalista, ya está redactando una acción penal por injurias y calumnias contra Mauro. El motivo central de la denuncia es el fuerte posteo del delantero —realizado desde Turquía— en el que habla de un supuesto robo millonario y califica a Wanda como “mitómana”.

“Está confirmado, está pasando ahora”, aseguraron al aire. Desde el entorno legal de Wanda fueron contundentes: no existe ninguna denuncia formal por robo en ningún juzgado, ni en Argentina ni en el exterior. La acusación de Icardi, explicaron, es solo pública y mediática, pero carece de respaldo judicial.

En ese contexto, detallaron que la demanda se encuadra como difamación, ya que las declaraciones del futbolista afectan directamente el honor y la reputación de Wanda Nara. El abogado penalista que acompaña a Rosenfeld en esta nueva ofensiva legal es el profesor Palombo, quien ya estaría trabajando en la presentación.

“Están en este momento haciendo la demanda”, cerraron, dejando en claro que el escrito se encuentra en plena redacción y que la causa podría avanzar en las próximas horas.

QUÉ HIZO EL MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR TRAS EL ESCÁNDALO DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI POR LOS CHATS FILTRADOS

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y delicado capítulo tras la filtración de chats privados y el cruce de mensajes que se dedicó el exmatrimonio en las redes sociales.

Según contó Paula Varela en Intrusos, los mensajes que circularon en las últimas horas no son conversaciones privadas entre Wanda y Mauro, sino que forman parte de un chat grupal oficial del Ministerio Público Tutelar, en el que también participa la licenciada Mattera, profesional a cargo del seguimiento del caso.

“Ellos no tienen comunicación solos”, explicó la panelista. De hecho, Icardi solo responde cuando la licenciada Mattera lo habilita dentro del chat. “Cuando ella le pregunta directamente qué opina sobre algo que propone Wanda, ahí él habla. Pero cuando Wanda escribe por su cuenta, Mauro no contesta nunca”, detalló, dejando en claro que el delantero se maneja con extremo cuidado ante la situación legal.

Lo más fuerte es que el Ministerio Público Tutelar ya está guardando todas las conversaciones filtradas y, según revelaron en el programa, denunciaría a Wanda Nara en febrero, cuando se levante la feria judicial el próximo 2 de febrero. Además, el organismo ya informó de lo ocurrido al juez Hagopián, ya que la filtración de estos chats privados no está permitida.

Pero eso no fue todo. Mientras el ciclo estaba al aire, hubo una nueva comunicación entre Wanda, Mauro y la licenciada Mattera en ese mismo chat. Allí, la profesional les hizo un pedido clave a ambos padres: que las peleas mediáticas y los reproches no tiren por la borda todo el avance logrado con las niñas.

En ese contexto, la licenciada Mattera le habría pedido explícitamente a Wanda que, más allá del conflicto con Mauro, permita que el padre siga teniendo contacto con las nenas y que continúen las terapias. El objetivo es claro: que todo el trabajo que logró el Ministerio Público Tutelar no se eche atrás por el enfrentamiento entre ambos.