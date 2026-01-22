¿Cómo empezó todo el escándalo de los chats que Wanda Nara filtró de sus charlas supuestas con Mauro Icardi? La pregunta tiene varias respuestas, y las dio Angie Balbiani, quien detalló el rol de la China Suárez.

“Empieza cuando la semana pasada en una nota dijo que tenía buena relación con todos sus ex. Lo dejamos pasar, porque estamos acostumbrados a dejarlo pasar”, contó la panelista de Puro Show.

Sin embargo, el plan de la conductora de MasterChef Celebrity había arrancado antes: “Hace 15 días que Wanda comenzó a escribir en el grupo que tienen con la licenciada Fernanda Matera, las hijas y Mauro”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Es decir, era un grupo en el que estaba la psicóloga del Ministro Público Tutelar. “Empieza a mandar fotos, como diciendo qué lindo nos llevamos".

“Pero en realidad, ella empezó a monologar”, aclaró en alusión a la reacción de los pretendidos interlocutores.

Por qué Wanda Nara hizo toda esta maniobra

Ante la duda de por qué Wanda lanzaría toda esta movida, Pampito fue contundente: “Le quiere joder la vida a la China”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Al final, Angie remató: “Todos seguían con el flow, pero no es que decían ahora nos llevamos bien. Sumarle a eso también que Wanda Nara está diciendo que no está con Martín Migueles, porque una cosa es que ella diga que está en pareja, y además estoy hablando con Mauro Icardi, pero la otra cosa es que ella se muestre como soltera y disponible“.