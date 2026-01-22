En plena guerra mediática y judicial con Wanda Nara, madre de sus dos hijas, Mauro Icardi publicó un durísimo descargo en redes sociales en el que volvió a apuntar contra su exesposa y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral por su referencia directa a MasterChef Celebrity y a la China Suárez.

“Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia”, comenzó escribiendo el futbolista, sin mencionarla por su nombre.

Y agregó: “Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente”.

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

Qué dijo Mauro Icardi sobre la obsesión de Wanda Nara con la China Suárez en MasterChef

Fue allí cuando Icardi lanzó la frase más filosa del comunicado, vinculando a Wanda con el reality de Telefe.

“Eso quedó más que claro en ‘MasterCHINA’… ah no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina”, disparó Mauro, en alusión directa a la presencia constante de la China Suárez en los comentarios y chicanas que la conductora viene haciendo en MasterChef Celebrity sobre su novia.

En ese mismo descargo, Mauro Icardi negó de manera categórica las versiones que circularon sobre un supuesto consumo de drogas por parte de su su novia y aseguró que se trata de mentiras que serán denunciadas por difamación y calumnias.

El futbolista afirmó que la China Suárez “no consume drogas ni está bajo ningún tratamiento psiquiátrico”.

Y agregó que Wanda busca “ensuciar o denigrar” cuando ya no hay credibilidad.

Capturas de Instagram @mauroicardi

Capturas de Instagram @mauroicardi

En el extenso mensaje, el jugador también negó haber retomado contacto con Wanda y cuestionó los chats que ella difundió públicamente. “Aclaro algunos puntos sobre los supuestos chats publicados, todos convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables”, sostuvo.

Respecto a una supuesta llamada, Icardi explicó que se trató de un error ocurrido mientras revisaba mensajes antiguos: “En ese momento, junto a mi pareja, estábamos leyendo mensajes del año 2021 donde esta mujer me llamaba de manera insistente. Apreté encima de una de las mil llamadas perdidas y se realizó dicha llamada”.

Además, aseguró que desde enero de 2025 cortó todo vínculo con Wanda Nara y que sus abogadas tienen las pruebas correspondientes. “Eso está explícito en el propio texto que ella omite mostrar”, remarcó Mauro, furioso.

Sobre otro de los mensajes filtrados por Nara, el futbolista fue tajante: “Es un descargo durísimo sobre el comportamiento de esa mujer como madre respecto a mis dos hijas. Justamente por eso no le convenía mostrarlo completo”.

Por último, Icardi apuntó contra quienes, según él, buscan instalar una crisis con su actual pareja: “Entiendo que ciertos pseudo-periodistas necesitan inventar una crisis entre mi pareja y yo para vender. Pero lamento decirles que eso no existe”.