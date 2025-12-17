Maxi López sorprendió a Wanda y Zaira Nara con una picante referencia a la China Suárez en por MasterChef Celebrity.
Todo ocurrió cuando, jugando con el nombre completo de su excuñada, Zaira Tatiana Nara, Maximiliano Gastón López bromeó con “Tatiana”, el apodo que Martín Cirio le adjudicó a Eugenia Suárez, actual pareja de Mauro Icardi.
El término alude, de manera irónica, a una mujer que coquetea con hombres casados, incluso cuando existe un vínculo cercano con la pareja del sujeto en cuestión.
Más sobre este tema
La picante referencia de Maxi López a la China Suárez que dejó sin palabras a Wanda y Zaira Nara
Wanda Nara: -Maxi, Zaira e Ian Lucas se conocen, no es que ella es tan confianzuda. Hicieron un videoclip.
Zaira Nara: -Hola, ¿no? Gasti. Soy tu ex cuñada.
Maxi: -Se me quema el azúcar, Tati. ¡Hola, Tatún!
Wanda: -¡Podés dejar de decirle Tatiana! Se llama Zaira.
Maxi: -Yo siempre le dije Tatún.
Zaira: -Y yo siempre le dije Gastón.
Ian Lucas: -¿Tatún te dicen?
Zaira: -Dulce Tatún.
Maxi: -Viste, no le digo Tatiana, Tatiana hay una sola (la China Suárez).
Zaira y Wanda lanzaron una sonora carcajada.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.